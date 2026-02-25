إعلان

إصابات خطيرة.. سقوط فتاة من سيارة ربع نقل في الدقهلية

كتب : رامي محمود

04:29 م 25/02/2026

سيارة اسعاف - ارشيفية

سقطت فتاة تبلغ 23 عامًا من سيارة ربع نقل أثناء سيرها بسرعة في نطاق محافظة الدقهلية، مما أسفر عن إصابتها إصابات بالغة ونقلها إلى مستشفى ميت غمر العام لتلقي العلاج.

تلقي البلاغ وانتقال قوة الأمن

تلقى اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول ملكة عبدالحميد السيد، 23 عامًا، ومقيمة سنباط مركز زفتى بمحافظة الغربية، إلى المستشفى مصابة باشتباه نزيف بالمخ.

وعلى الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ميت غمر إلى مكان الحادث للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

أوضحت التحريات أن الفتاة كانت متواجدة بصندوق سيارة ربع نقل محملة بعدد من العمال، وسارت السيارة بسرعة أمام قاعة أركيديا، مما تسبب في سقوطها وإصابتها إصابات بالغة.

الإجراءات القانونية

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، لاستكمال الإجراءات القانونية ومعرفة أسباب الحادث بدقة.

