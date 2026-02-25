إعلان

ترامب يكسر الأرقام القياسية بأطول خطاب في تاريخ أمريكا

كتب : مصراوي

03:52 م 25/02/2026

دونالد ترامب

كان خطاب الرئيس دونالد ترامب لعام 2026 أمام الكونجرس الـ 119 يوم الثلاثاء خطابًا طويلًا.

قالت شبكة سي إن إن الأمريكية، إن الخطاب استمر لمدة ساعة و47 دقيقة، متجاوزًا بذلك رقمه القياسي السابق كأطول خطاب سنوي أمام الكونجرس مسجّل على الأقل منذ عام 1964، والذي حققه العام الماضي. كما تجاوز هذا الخطاب أيضًا رقم الرئيس بيل كلينتون كأطول خطاب حالة الاتحاد.

وكان خطاب كلينتون، الذي استمر ما يقرب من ساعة ونصف في عام 2000، أطول خطاب مسجّل حتى الليلة، وفقًا لمشروع الرئاسة الأمريكية في جامعة كاليفورنيا، سانتا باربرا.

وفي المقابل، يظل الرئيس السابق ريتشارد نيكسون حاملًا لقب أقصر خطاب حالة الاتحاد، حيث استمر أقل من 30 دقيقة في عام 1972.

دونالد ترامب أمريكا بيل كلينتون

