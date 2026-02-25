جيش الاحتلال ينتقد مسلسل "صحاب الأرض" ويصفه بتزييف الحقائق

وكالات

علّقت المتحدثة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيلا واوية، على مسلسل "صحاب الأرض"، المعروض حاليًا ضمن الموسم الرمضاني، والذي تدور أحداثه حول الحرب على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر.

وهاجمت واوية المسلسل في فيديو على صفحتها الشخصية بفيسبوك، قائلة إن "الفن رسالة إذا كان نظيفًا، أما غير ذلك فهو غسيل عقول وتزييف للحقائق"، رغم أن أحداث العمل مستندة بحسب صناعته إلى مشاهد حقيقية من حرب غزة.

وادعت المتحدثة أن المسلسل "قلب القاتل إلى ضحية، والضحية إلى متهم"، ووصفت العمل بأنه ليس مجرد دراما، بل تزوير وتزييف للحقائق والتاريخ وتشويه متعمد للحقيقة، بحسب قولها.

وأضافت واوية أن "صحاب الأرض الحقيقيين هم من دافعوا عن أرضهم ومنازلهم وأولادهم ووجودهم"، مسترجعة أحداث السابع من أكتوبر، والتي قالت إنها كانت سبب اندلاع "حرب الإبادة على قطاع غزة".

صورة إسرائيل

وحظي مسلسل صحاب الأرض بمتابعة ملحوظة من وسائل الإعلام العبرية مع بدء حملته الدعائية قبل أسبوعين من انطلاق عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2026. وتناولت هيئة البث الإسرائيلية العمل في فقرة ضمن برنامج "أخبار الليلة"، حيث أوضحت مراسلة الشؤون العربية أنستاسيا ستوكانوف أن المسلسل يتطرق إلى الحرب في غزة بطريقة لا تُظهر إسرائيل بصورة إيجابية، واعتبرت أن المعالجة تعكس منظورًا أحاديًا.

في وقت سابق، ركزت القناة 12 الإسرائيلية على أن إنتاج "صحاب الأرض" وعرضه عبر التلفزيون المصري الرسمي يُنظر إليه داخل إسرائيل باعتباره خطوة ذات أبعاد سياسية مدروسة. كما أشارت يديعوت أحرونوت إلى أن العمل يضم عددًا كبيرًا من الممثلين، من بينهم آدم بكري، نجل محمد بكري، مخرج فيلم "جنين جنين" المناهض لإسرائيل.

ولفتت الصحيفة إلى أن الحملات الترويجية تقدم بكري بوصفه "ابن يافا" الذي بلغ مراتب متقدمة في مجالي السينما والتلفزيون. وتوقعت الصحيفة أن يتابع المسلسل عشرات الملايين من المشاهدين في مختلف أنحاء العالم العربي، بما في ذلك مشاهدون من داخل إسرائيل.