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بريطانيا: حظر الطيران من 6 دول أفريقية وسط مخاوف متزايدة من متغير كورونا

12:42 ص الجمعة 26 نوفمبر 2021
بريطانيا: حظر الطيران من 6 دول أفريقية وسط مخاوف متزايدة من متغير كورونا

علم-بريطانيا

لندن - (أ ش أ):

أعلن وزير الصحة البريطاني ساجيد جاويد مساء اليوم الخميس تعليق رحلات الطيران من جنوب إفريقيا وناميبيا وليسوتو وبوتسوانا وإيسواتيني وزيمبابوي اعتباراً من منتصف نهار غد الجمعة، مشيرا إلى أن هذه الدول ستضاف إلى القائمة الحمراء.

ونقلت صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية عن بعض الخبراء بعد ظهور نوع جديد من كوفيد إنه "أسوأ ما رأيناه حتى الآن".

وقال وزير الصحة ساجيد جافيد إن المتغير الجديد الذي تم تحديده في جنوب إفريقيا "قد يكون أكثر قابلية للانتقال" من سلالة دلتا.. وأضاف "اللقاحات التي لدينا حاليًا قد تكون أقل فعالية".

وأطلق العلماء ناقوس الخطر مساء اليوم الخميس بشأن متغير B.1.1.529، والذي لديه القدرة على التهرب من المناعة التي تراكمت عن طريق التطعيم أو العدوى السابقة.

في حين لم يتم العثور على حالات في بريطانيا، أثار المسؤولون مخاوف بشأن الارتفاع السريع في الحالات في جنوب أفريقيا.

وستتم دعوة الأشخاص الذين وصلوا من هذه البلدان الستة في آخر 10 أيام لإجراء اختبار.

ولم يتم حتى الآن إعطاء المتغير لقبا في المملكة المتحدة، لكن أحد كبار خبراء وكالة الأمن الصحي البريطانية قال: "هذا هو أسوأ متغير رأيناه حتى الآن".

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