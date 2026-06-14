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تعليم القليوبية: مؤشرات نتيجة الشهادة الإعدادية مبشرة وإعلانها في هذا الموعد

كتب : أسامة علاء الدين

03:08 م 14/06/2026

الشهادة الإعدادية

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كشف مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية عن انتظام أعمال التصحيح داخل كنترولات الشهادة الإعدادية، مؤكدًا أنه جرى زيادة أعداد المصححين هذا العام بهدف تسريع وتيرة العمل والانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات في أقرب وقت ممكن.


وأوضح المصدر أن المديرية وجهت بضرورة الالتزام الكامل بالدقة والشفافية خلال مراحل التصحيح المختلفة، مع إجراء مراجعات دقيقة لأوراق الإجابات لضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات.

وأشار إلى أن لجان التصحيح تعمل بشكل منتظم داخل الكنترولات، وسط متابعة مستمرة من القيادات التعليمية لضمان سير العمل بكفاءة وإنجاز المهام المطلوبة في المواعيد المحددة.

وأضاف المصدر أن المؤشرات الأولية لأعمال التصحيح حتى الآن تبدو مبشرة، لافتًا إلى أن نسب النجاح في عدد من المواد جاءت مطمئنة، مع استمرار أعمال التصحيح والمراجعة لباقي المواد الدراسية.

وأكد المصدر أنه من المقرر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية خلال أسبوعين كحد أقصى من انتهاء الامتحانات، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد وتجميع الدرجات والمراجعة النهائية، ثم اعتماد النتيجة رسميًا من محافظ القليوبية.

وأوضح أنه سيتم إتاحة النتيجة للطلاب وأولياء الأمور عبر الموقع الإلكتروني المخصص لإعلان النتائج فور اعتمادها رسميًا.

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الشهادة الإعدادية القليوبية التعليم

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