أستراليا تصنف "حزب الله" وجماعة "ذا بيز" منظمتين إرهابيتين

سيدني-(د ب أ):

أعلنت السلطات الأسترالية صباح اليوم الأربعاء عن تصنيف حزب الله اللبناني وجماعة أخرى من دعاة تفوق العرق الأبيض تسمى "ذا بيز" منظمتين إرهابيتين.

ووصفت وزيرة الداخلية كارين أندروز "ذا بيز" بأنها "منظمة عنيفة وعنصرية ومن النازيين الجدد" وأنها معروفة بالتخطيط لهجمات في عدة دول، حسبما أفادت هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي).

كما سيتم إدراج حزب الله كمنظمة إرهابية، بحسب الهيئة التي أشارت إلى أن مستوى التهديد الإرهابي في أستراليا لا يزال "محتملا".​