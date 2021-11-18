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كوريا الجنوبية رقما قياسيا جديدا للإصابات اليومية بكورونا

04:27 ص الخميس 18 نوفمبر 2021
كوريا الجنوبية رقما قياسيا جديدا للإصابات اليومية بكورونا

كوريا الجنوبية

سول - (د ب أ):

سجلت كوريا الجنوبية رقما قياسيا جديدا للإصابات اليومية بفيروس كورونا بلغ 3292 خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس.

وارتفعت بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 406 آلاف و65 حالة ، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

كما أضافت البلاد 29 وفاة إضافية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 3187.

وتلقى 24 مليون شخص أو 82% من سكان البلاد أول جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بينما تلقى 40 مليون شخص أو 78% من السكان التطعيم كاملا.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا سول لقاح كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
960

إصابات اليوم

71

وفيات اليوم

654

متعافون اليوم

346808

إجمالي الإصابات

19707

إجمالي الوفيات

289533

إجمالي المتعافين

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