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"القبس": الكويت لن تجدد إقامة من يشتبه في انتمائهم لحزب الله

12:41 ص الأربعاء 17 نوفمبر 2021
"القبس": الكويت لن تجدد إقامة من يشتبه في انتمائهم لحزب الله

وزارة الداخلية الكويتية

الكويت - (د ب أ)

كشف مصدر أمني كويتي أن من يشتبه في انتمائهم لحزب الله اللبناني، لن يتم تجديد إقاماتهم، وسيطلب منهم مغادرة البلاد مع عائلاتهم فور انتهاء إقاماتهم.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، عن المصدر القول إن جهاز أمن الدولة يعمل على مدار الساعة، ومتى ماكشفت التحريات عن تواجد أي أشخاص داخل البلاد ينتمون إلى حزب الله أو الداعمين له سيجري ترحيلهم إلى بلدانهم.

وجدد المصدر التأكيد أن جهاز أمن الدولة لن يسمح لأي مقيم ينتمي إلى أحزاب مصنفة بأنها إرهابية بالتواجد داخل البلاد، مشيرا إلى "صدور تعليمات صريحة وواضحة بعدم التهاون في هذا الملف ، وعدم الاستجابة لأي ضغوط أو وساطات مهما كانت ، فأمن الكويت خط أحمر".

وزارة الداخلية الكويتية حزب الله اللبناني الكويت

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