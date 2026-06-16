ضرب زلزال بقوة 6.7 درجة على مقياس ريختر جزءا من إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، أعقبته هزات ارتدادية قوية.

وتسبب الزلزال الأولي في اهتزازات قوية استمرت لأكثر من دقيقة.

ولم ترد على الفور معلومات عن وقوع أضرار أو خسائر بشرية.

كان مركز الزلزال على بعد 46 كيلومترا شرق-جنوب شرق مدينة بالو، عاصمة مقاطعة سولاويسي الوسطى.

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن عمقه بلغ نحو 10 كيلومترات.

وتقع إندونيسيا على عدد من الصدوع الزلزالية، وتعد الزلازل والنشاطات البركانية من الظواهر الشائعة فيها، وفقا لسكاي نيوز.