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سعر الدولار مقابل الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتب : ميريت نادي

09:38 ص 16/06/2026

سعر الدولار

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استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك، بينما انخفض في بنك كريدي أجريكول، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 16-6-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.


أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم


البنك الأهلي المصري:


50.37 جنيه للشراء، و50.47 جنيه للبيع.


بنك مصر:


50.37 جنيه للشراء، و50.47 جنيه للبيع.


بنك القاهرة:


50.37 جنيه للشراء، و50.47 جنيه للبيع.


بنك الإسكندرية:


50.3 جنيه للشراء، و50.4 جنيه للبيع.


بنك قناة السويس:


50.35 جنيه للشراء، و50.45 جنيه للبيع.


البنك التجاري الدولي Cib:


50.28 جنيه للشراء، و50.38 جنيه للبيع.


بنك البركة:


50.28 جنيه للشراء، و50.38 جنيهًا للبيع.


كريدي أجريكول:
50.30 جنيه للشراء، و50.40 جنيهًا للبيع، بتراجع 5 قروش.


بنك قطر الوطني:


50.37 جنيه للشراء، و50.47 جنيه للبيع.


مصرف أبو ظبي الإسلامي:
51.09 جنيه للشراء، و51.19 جنيه للبيع.

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سعر الدولار البنك الأهلي المصري سعر الدولار اليوم

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