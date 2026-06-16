سعر الدولار مقابل الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء
كتب : ميريت نادي
سعر الدولار
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك، بينما انخفض في بنك كريدي أجريكول، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 16-6-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري:
50.37 جنيه للشراء، و50.47 جنيه للبيع.
بنك مصر:
50.37 جنيه للشراء، و50.47 جنيه للبيع.
بنك القاهرة:
50.37 جنيه للشراء، و50.47 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية:
50.3 جنيه للشراء، و50.4 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس:
50.35 جنيه للشراء، و50.45 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي Cib:
50.28 جنيه للشراء، و50.38 جنيه للبيع.
بنك البركة:
50.28 جنيه للشراء، و50.38 جنيهًا للبيع.
كريدي أجريكول:
50.30 جنيه للشراء، و50.40 جنيهًا للبيع، بتراجع 5 قروش.
بنك قطر الوطني:
50.37 جنيه للشراء، و50.47 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي:
51.09 جنيه للشراء، و51.19 جنيه للبيع.