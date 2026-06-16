استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك، بينما انخفض في بنك كريدي أجريكول، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 16-6-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.



أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم



البنك الأهلي المصري:



50.37 جنيه للشراء، و50.47 جنيه للبيع.



بنك مصر:



50.37 جنيه للشراء، و50.47 جنيه للبيع.



بنك القاهرة:



50.37 جنيه للشراء، و50.47 جنيه للبيع.



بنك الإسكندرية:



50.3 جنيه للشراء، و50.4 جنيه للبيع.



بنك قناة السويس:



50.35 جنيه للشراء، و50.45 جنيه للبيع.



البنك التجاري الدولي Cib:



50.28 جنيه للشراء، و50.38 جنيه للبيع.



بنك البركة:



50.28 جنيه للشراء، و50.38 جنيهًا للبيع.



كريدي أجريكول:

50.30 جنيه للشراء، و50.40 جنيهًا للبيع، بتراجع 5 قروش.



بنك قطر الوطني:



50.37 جنيه للشراء، و50.47 جنيه للبيع.



مصرف أبو ظبي الإسلامي:

51.09 جنيه للشراء، و51.19 جنيه للبيع.