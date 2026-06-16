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نائب ترامب: مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران هي وثيقة عامة للغاية

كتب : وكالات

05:35 ص 16/06/2026

جيه دي فانس

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قال جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، إن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران هي "وثيقة عامة للغاية"، وسيجري العمل على تحديد تفاصيل الاتفاق خلال مفاوضات لاحقة.

وأضاف فانس في برنامج على شبكة سي.إن.إن: "تبلغ مذكرة التفاهم حوالي صفحة ونصف، لذا فهي وثيقة عامة للغاية".

وتابع: "فيما يتعلق بعدد من القضايا، سيتعين علينا تسوية تلك الأمور خلال مرحلة المفاوضات الفنية".

وأعلنت إيران التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، بالتوازي مع تصريحات رسمية بشأن تنظيم حركة الملاحة البحرية بالتنسيق مع سلطنة عُمان، مشيرة إلى أن إنهاء الحرب على مختلف الجبهات يبدأ من الليلة، مع إنهاء الحصار البحري الأمريكي اعتبارًا من الليلة، على أن يُنشر نص مذكرة التفاهم بعد التوقيع الرسمي عليها.

أعلنت إيران عن عقد مفاوضات خلال 60 يومًا للتوصل إلى اتفاق نهائي، مع التأكيد على اتخاذ إجراءات في حال حدوث خروقات، وفقا للغد.

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جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي مؤتمر ميونيخ للأمن اتفاق أمريكا وإيران

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