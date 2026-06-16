كشف مصدر مسؤول بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، عن طريقة حساب تكلفة الاستهلاك في محطات الطاقة الشمسية.

كيف تحسب تكلفة الاستهلاك؟

وأوضح المصدر لـ"مصراوي" أن كل كيلووات من الألواح الشمسية ينتج في المتوسط نحو 150 كيلووات/ساعة شهريًا، ما يسمح للمواطن بحساب القدرة المناسبة بشكل تقريبي من خلال قسمة إجمالي استهلاكه الشهري على 150.

وأشار إلى أنه في حال بلغ متوسط استهلاك المنزل 900 كيلووات/ساعة شهريًا مثلًا، فإن محطة بقدرة 6 كيلووات تكون مناسبة لتغطية الجزء الأكبر من احتياجاته الكهربائية.

تكلفة تركيب محطة طاقة شمسية

وحول تكلفة التركيب، أوضح أن الأسعار تختلف وفقًا لقدرة المحطة ونوعية المكونات المستخدمة، إلا أن متوسط الأسعار المتداولة حاليًا يشير إلى أن محطة بقدرة 3 كيلووات تبدأ من نحو 120 ألف جنيه، بينما تبدأ تكلفة محطة 5 كيلووات من 180 ألف جنيه تقريبًا، وتصل إلى نحو 220 ألف جنيه أو أكثر لمحطة بقدرة 6 كيلووات.

وأكد أن إضافة بطاريات التخزين ترفع التكلفة الإجمالية للمشروع، لافتًا إلى أن العديد من الأنظمة المنزلية تعمل بكفاءة دون الحاجة إلى بطاريات، من خلال الاستفادة من الكهرباء المنتجة خلال ساعات سطوع الشمس.

ونصح المصدر المواطنين الراغبين في تركيب الألواح الشمسية بالاستعانة بشركات متخصصة وذات خبرة، والتأكد من جودة المكونات وفترات الضمان، بما يضمن تحقيق أعلى كفاءة تشغيلية وعائد اقتصادي على المدى الطويل.

وأشار إلى أن التوسع في استخدام الطاقة الشمسية بالمنازل أصبح أحد الحلول الفعالة لترشيد استهلاك الكهرباء وخفض قيمة الفاتورة الشهرية، خاصة مع توافر أنظمة متنوعة تناسب مختلف شرائح الاستهلاك.