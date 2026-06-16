نشرت الجريدة الرسمية قرارين لوزارة الداخلية بشأن السماح لـ42 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مختلفة، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وذلك وفقًا لأحكام قانون الجنسية المصرية.

تضمن القرار رقم 767 لسنة 2026 الإذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية متنوعة مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الخاص بتفويض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بشأن الجنسية المصرية.

ونصت المادة الأولى على الإذن لـ21 مواطنًا، أولهم حازم محمد عبد الخالق محمد وآخرهم عبد الله حسني السيد محمد، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

الداخلية توافق لـ42 مواطنًا على التجنس بجنسيات أجنبية

شملت الجنسيات المأذون بالتجنس بها في القرار الأول الجنسية الألمانية والكندية والإيطالية والسويسرية والبرازيلية والبريطانية والفنلندية والتركية والسودانية، إلى جانب جنسية كومنولث دومينيكا.

كما نشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 768 لسنة 2026، والذي تضمن الإذن لـ21 مواطنًا آخرين بالتجنس بجنسيات أجنبية مختلفة مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

واستند القرار إلى الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الخاص بتفويض بعض اختصاصات وزير الداخلية المتعلقة بشؤون الجنسية.

ونصت المادة الأولى على الإذن لـ21 مواطنًا، أولهم عمرو هشام محمد سيد مصطفى وآخرهم محمد السيد محمد نصار، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع استمرار احتفاظهم بالجنسية المصرية.

تضمنت الجنسيات الواردة بالقرار الثاني الجنسية الأمريكية والبريطانية والهولندية والرومانية والسودانية والإيطالية والروسية والتركية والأيرلندية والليتوانية والألمانية.

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