ملخص مباراة إيران ونيوزلندا بكأس العالم 2026
كتب : محمد عبد السلام
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حسم التعادل الإيجابي مباراة إيران و نيوزيلندا بنتيجة هدفين لمثلهما، ضمن مواجهات الجولة الأولى لمنافسات كأس العالم 2026.
وسجل هدفي منتخب إيران كلا من: رامين رضائيان في الدقيقة 32، محمد موحبي في الدقيقة 64.
بينما سجل هدفي منتخب نيوزيلندا اللاعب إليجاه جاست في الدقيقة 7 و 54.
تشكيل منتخب إيران لمواجهة نيوزيلندا:
حراسة المرمى: علي رضا بيرانفاند
الدفاع: رامين رضائيان - علي نعمتي - شجاع خليل زاده - ميلاد محمدي
الوسط: سعيد عزت الله - سامان قدوس - آريا يوسفي - محمد محبي
الهجوم: مهدي طارمي - شهريار مغانلو
تشكيل منتخب نيوزيلندا لمواجهة إيران:
حراسة المرمى: ماكس كروكومب
الدفاع: تيم باين - مايكل بوكسال - فين سورمان - ليبيراتو كاكاسي.
الوسط: جو بيل - ماركو ستامينيتش - ساربريت سينج.
الهجوم: إيلي جاست - كريس وود - كالوم ماكاوات
متابعة مباراة إيران و نيوزيلندا:
الدقيقة 1: بداية المباراة
الدقيقة 3: هجمات من الفريقين لكن ينجح الدفاع في قطع الكرة
الدقيقة 4: بينية خطيرة من منتخب إيران ينجح دفاع نيوزيلندا في قطع الكرة.
الدقيقة 5: تسديدة قوية من منتخب إيران ينجح الحارس في التصدي لها,
الدقيقة 7: هدف لمنتخب نيوزيلندا عن طريق اللاعب إليجاه جاست.
الدقيقة 9: تمريرات مستمرة من منتخب إيران بدون خطورة.
الدقيقة 11: تسديدة من لاعب نيوزيلندا لكن بعيدة عن المرمى.
الدقيقة 12: عرضية خطرة لمنتخب نيوزلندا يبعدها دفاع إيران.
الدقيقة 13: ركنية لصالح المنتخب النيوزيلندي.
الدقيقة 15: تماس لصالح المنتخب الإيراني.
الدقيقة 16: هجمة خطرة لمنتخب إيران لكن يتفوق الدفاع النيوزيلندي في قطع الكرة.
الدقيقة 18: تسديدة قوية من منتخب نيوزيلندا يتصدي لها الحارس.
الدقيقة 20: تمريرات من منتخب إيران وسط الملعب بدون خطورة.
الدقيقة 22: تسديدة قوية من منتخب إيران تصطدم بالقائم.
الدقيقة 24: دقيقة راحة لئرب الماء والتقاط الانفاس.
الدقيقة 28: تسديدة قوية من نصف الملعب من منتخب إيران تأتي بجانب المرمى.
الدقيقة 29: تسديدة قوية من لاعب نيوزيلندا يتصدى لها الحارس.
الدقيقة 30: تسديدة قوية من لاعب إيران تأتي بعيدة عن المرمى.
الدقيقة 32: هدف للمنتخب الإيراني عن طريق اللاعب رامين رضائيان، لتصبح النتيحة 1-1
رامين رضائيان يردّ سريعاً ويمنح إيران هدف التعادل ⚽— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 16, 2026
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الدقيقة 34: اسقاط للكرة بسبب احتكاك بالرأس مع اللاعبين.
الدقيقة 37: تمريرات وسط ملعب نيوزيلندا بدون خطورة.
الدقيقة 41: تماس لمنتخب نيوزيلندا.
الدقيقة 42: هجمة خطرة لمنتخب نيوزيلندا ينجح الدفاع في قطع الكرة.
الدقيقة 43: ركلة حرة لمنتخب نيوزيلندا.
الدقيقة 44: تسديدة قوية من ركلة حرة لمنتخب نيوزيلندا يتصدى لها حارس إيران.
الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 6 دقائق وقت بدلا من الضائع.
الدقيقة 1+45: تسديدة قوية من لاعب نيوزيلندا يتصدى لها حارس المرمى.
الدقيقة 3+45: تسديدة قوية بالرأس من منتخب إيران تأتي بجانب القائم.
الدقيقة 5+45: هدف للمنتخب الإيراني لكن حكم المباراة يلغي الهدف بداعي التسلل.
الدقيقة 6+45: انتهاء الشوط الأول.
بداية الشوط الثاني- إيران ضد نيوزلندا
الدقيقة 47: يحاول أحد المنتخبين السيطرة على مجريات المباراة
الدقيقة 48: نسبة الاستحواذ متقاربة.. إيران بنسبة 47.8%، مقابل 52.2% لـ نيوزلندا
الدقيقة 52: النتيجة لا تزال 1-1
الدقيقة54: نيوزلندا تتقدم بالهدف الثاني عن طريق اللاعب إليجاه جاست لتصبح النتيجة 2-1
جوست يوقع على الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده نيوزلندا— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 16, 2026
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الدقيقة63: إيران تتعادل عن طريق اللاعب محمد محبي 2-2
الدقيقة65: تبديل لـ إيرن، دخول إحسان حاج صافي بدلا من سامان قدوس
الدقيقة68: تغيير لـ نيوزلندا- دخول ريان توماس بدلا كالوم ماكوات، دخول بن أولد بدلا من ليبراتو كاكاتشي
الدقيقة 69: راحة شرب الماء.
الدقيقة 75: مازال التعادل الإيجابي قائما حتى الآن مع محاولات من جانب الفريقين لخطف هدف.
الدقيقة 78: تبديل لصالح نيوزيلندا.
الدقيقة 80: تمريرات في وسط ملعب نيوزيلندا.
الدقيقة 84: خطأ لصالح منتخب إيران.
الدقيقة 87: ركنية للمنتخب الإيراني.
الدقيقة 89: حكم المباراة يوجه إنذار للاعب منتخب إيران إحسان حاج.
الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 5 دقائق وقت بدلا من الضائع.
الدقيقة 2+90: تمريرات من لاعبي إيران في وسط الملعب.
الدقيقة 4+90: ركنية خطرة لمنتخب إيران يبعدها الدفاع بنجاح.
الدقيقة 5+90: انتهاء المباراة.