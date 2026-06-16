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حسم التعادل الإيجابي مباراة إيران و نيوزيلندا بنتيجة هدفين لمثلهما، ضمن مواجهات الجولة الأولى لمنافسات كأس العالم 2026.

وسجل هدفي منتخب إيران كلا من: رامين رضائيان في الدقيقة 32، محمد موحبي في الدقيقة 64.

بينما سجل هدفي منتخب نيوزيلندا اللاعب إليجاه جاست في الدقيقة 7 و 54.

تشكيل منتخب إيران لمواجهة نيوزيلندا:

حراسة المرمى: علي رضا بيرانفاند

الدفاع: رامين رضائيان - علي نعمتي - شجاع خليل زاده - ميلاد محمدي

الوسط: سعيد عزت الله - سامان قدوس - آريا يوسفي - محمد محبي

الهجوم: مهدي طارمي - شهريار مغانلو

تشكيل منتخب نيوزيلندا لمواجهة إيران:

حراسة المرمى: ماكس كروكومب

الدفاع: تيم باين - مايكل بوكسال - فين سورمان - ليبيراتو كاكاسي.

الوسط: جو بيل - ماركو ستامينيتش - ساربريت سينج.

الهجوم: إيلي جاست - كريس وود - كالوم ماكاوات

متابعة مباراة إيران و نيوزيلندا:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 3: هجمات من الفريقين لكن ينجح الدفاع في قطع الكرة

الدقيقة 4: بينية خطيرة من منتخب إيران ينجح دفاع نيوزيلندا في قطع الكرة.

الدقيقة 5: تسديدة قوية من منتخب إيران ينجح الحارس في التصدي لها,

الدقيقة 7: هدف لمنتخب نيوزيلندا عن طريق اللاعب إليجاه جاست.

الدقيقة 9: تمريرات مستمرة من منتخب إيران بدون خطورة.

الدقيقة 11: تسديدة من لاعب نيوزيلندا لكن بعيدة عن المرمى.

الدقيقة 12: عرضية خطرة لمنتخب نيوزلندا يبعدها دفاع إيران.

الدقيقة 13: ركنية لصالح المنتخب النيوزيلندي.

الدقيقة 15: تماس لصالح المنتخب الإيراني.

الدقيقة 16: هجمة خطرة لمنتخب إيران لكن يتفوق الدفاع النيوزيلندي في قطع الكرة.

الدقيقة 18: تسديدة قوية من منتخب نيوزيلندا يتصدي لها الحارس.

الدقيقة 20: تمريرات من منتخب إيران وسط الملعب بدون خطورة.

الدقيقة 22: تسديدة قوية من منتخب إيران تصطدم بالقائم.

الدقيقة 24: دقيقة راحة لئرب الماء والتقاط الانفاس.

الدقيقة 28: تسديدة قوية من نصف الملعب من منتخب إيران تأتي بجانب المرمى.

الدقيقة 29: تسديدة قوية من لاعب نيوزيلندا يتصدى لها الحارس.

الدقيقة 30: تسديدة قوية من لاعب إيران تأتي بعيدة عن المرمى.

الدقيقة 32: هدف للمنتخب الإيراني عن طريق اللاعب رامين رضائيان، لتصبح النتيحة 1-1

الدقيقة 34: اسقاط للكرة بسبب احتكاك بالرأس مع اللاعبين.

الدقيقة 37: تمريرات وسط ملعب نيوزيلندا بدون خطورة.

الدقيقة 41: تماس لمنتخب نيوزيلندا.

الدقيقة 42: هجمة خطرة لمنتخب نيوزيلندا ينجح الدفاع في قطع الكرة.

الدقيقة 43: ركلة حرة لمنتخب نيوزيلندا.

الدقيقة 44: تسديدة قوية من ركلة حرة لمنتخب نيوزيلندا يتصدى لها حارس إيران.

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 6 دقائق وقت بدلا من الضائع.

الدقيقة 1+45: تسديدة قوية من لاعب نيوزيلندا يتصدى لها حارس المرمى.

الدقيقة 3+45: تسديدة قوية بالرأس من منتخب إيران تأتي بجانب القائم.

الدقيقة 5+45: هدف للمنتخب الإيراني لكن حكم المباراة يلغي الهدف بداعي التسلل.

الدقيقة 6+45: انتهاء الشوط الأول.

بداية الشوط الثاني- إيران ضد نيوزلندا

الدقيقة 47: يحاول أحد المنتخبين السيطرة على مجريات المباراة

الدقيقة 48: نسبة الاستحواذ متقاربة.. إيران بنسبة 47.8%، مقابل 52.2% لـ نيوزلندا

الدقيقة 52: النتيجة لا تزال 1-1

الدقيقة54: نيوزلندا تتقدم بالهدف الثاني عن طريق اللاعب إليجاه جاست لتصبح النتيجة 2-1

الدقيقة63: إيران تتعادل عن طريق اللاعب محمد محبي 2-2

الدقيقة65: تبديل لـ إيرن، دخول إحسان حاج صافي بدلا من سامان قدوس

الدقيقة68: تغيير لـ نيوزلندا- دخول ريان توماس بدلا كالوم ماكوات، دخول بن أولد بدلا من ليبراتو كاكاتشي

الدقيقة 69: راحة شرب الماء.

الدقيقة 75: مازال التعادل الإيجابي قائما حتى الآن مع محاولات من جانب الفريقين لخطف هدف.

الدقيقة 78: تبديل لصالح نيوزيلندا.

الدقيقة 80: تمريرات في وسط ملعب نيوزيلندا.

الدقيقة 84: خطأ لصالح منتخب إيران.

الدقيقة 87: ركنية للمنتخب الإيراني.

الدقيقة 89: حكم المباراة يوجه إنذار للاعب منتخب إيران إحسان حاج.

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 5 دقائق وقت بدلا من الضائع.

الدقيقة 2+90: تمريرات من لاعبي إيران في وسط الملعب.

الدقيقة 4+90: ركنية خطرة لمنتخب إيران يبعدها الدفاع بنجاح.

الدقيقة 5+90: انتهاء المباراة.