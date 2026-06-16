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فانس: ترامب قد يكشف الاتفاق مع إيران قبل الجمعة

كتب : وكالات

05:34 ص 16/06/2026

جيه دي فانس

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أكد جيه.دي فانس ‌نائب الرئيس الأمريكي، أن الرئيس دونالد ترامب قد يقرر الكشف عن بنود الاتفاق مع إيران قبل ‌يوم ⁠الجمعة.

ووفقا لفانس، فإنه من المتوقع أن يتم التوقيع على الاتفاق ⁠بشكل شخصي يوم الجمعة، بعد ⁠أن وقعه قادة ⁠الولايات المتحدة وإيران إلكترونيا، وفقا لرويترز.

وقال جيه.دي فانس، إن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران هي "وثيقة عامة للغاية"، وسيجري العمل على تحديد تفاصيل الاتفاق خلال مفاوضات لاحقة.

وأضاف فانس في برنامج على شبكة سي.إن.إن: "تبلغ مذكرة التفاهم حوالي صفحة ونصف، لذا فهي وثيقة عامة للغاية".

وتابع: "فيما يتعلق بعدد من القضايا، سيتعين علينا تسوية تلك الأمور خلال مرحلة المفاوضات الفنية"، وفقا للغد.

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جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي مؤتمر ميونيخ للأمن اتفاق أمريكا وإيران

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