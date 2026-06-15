الكويت ترحب باتفاق أمريكا وإيران وتشيد بوساطة قطر وباكستان

وزارة الخارجية الكويتية ترحب بالاتفاق الأمريكي الإيراني، وتدعو إلى مواصلة المفاوضات بروح إيجابية لترسيخ الأمن والاستقرار.

رحبت الكويت بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرة أنه خطوة مهمة من شأنها دعم الاستقرار في المنطقة وتهيئة أجواء أكثر إيجابية خلال المرحلة المقبلة.

إشادة بدور قطر وباكستان

وأشادت وزارة الخارجية الكويتية بالدور الذي قامت به كل من قطر وباكستان في دعم جهود التوصل إلى الاتفاق، مؤكدة أن مساهماتهما كان لها أثر في إنجاح المساعي التي أفضت إلى هذا التفاهم بين الجانبين.

وأعربت الكويت عن تطلعها إلى أن يسهم الاتفاق في تعزيز مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بما يدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما دعت جميع الأطراف إلى مواصلة الانخراط في المفاوضات المقبلة بروح إيجابية وبناءة، بما يساعد على ترسيخ الاستقرار ودعم فرص التفاهم خلال المرحلة القادمة.