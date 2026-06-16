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خلافات عائلية السبب.. ضبط المتهمين بإشعال النيران في 3 سيارات بالسويس

كتب : محمد الصاوي

06:05 ص 16/06/2026

حريق سيارة - ارشيفية

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كشفت وزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن نشوب حريق بعدد من السيارات حال توقفهم أمام أحد العقارات بالسويس.

وبحسب بيان وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، فإنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 15 الجاري تبلغ لقسم شرطة السويس بنشوب حريق بعدد 3 سيارات متوقفة أمام أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

ووفقا للبيان، فإنه على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحريق وتمت السيطرة عليه وإخماده دون وقوع إصابات، إذ نتج عن ذلك احتراق سيارتين وحدوث تلفيات بالثالثة، وبسؤال مالكي السيارات اتهموا شقيق إحدى مالكي السيارات بإرتكاب الواقعة لخلافات عائلية بينهما.

وأشارت الوزارة إلى أنه أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة "شقيق إحدى مالكي السيارات - له معلومات جنائية، وصديقه - مقيمان بنطاق محافظة الإسماعيلية".

وأكدت أنه بمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة لذات الخلافات، فقام على إثرها الأخير بالإستعانة بصديقه واستقلالهما دراجة نارية "تم ضبطها" وقاما بإشعال النيران بسيارة شقيقة أحدهما عمدا، إذ إمتدت النيران لباقي السيارات، تم التحفظ على الدراجة النارية وإتخاذ الإجراءات القانونية.

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إشعال النيران في 3 سيارات السويس وزارة الداخلية خلافات عائلية الداخلية

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