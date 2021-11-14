Masrawy logo white

وفاة الكاتب الجنوب أفريقي ويلبر سميث عن 88 عاما

05:13 ص الأحد 14 نوفمبر 2021
وفاة الكاتب الجنوب أفريقي ويلبر سميث عن 88 عاما

الكاتب الجنوب أفريقي ويلبر سميث

جوهانسبرج - (د ب أ):
توفي الكاتب الجنوب أفريقي ويلبر سميث ،الذي حققت مؤلفاته أكثر مبيعات، "بشكل غير متوقع" عن 88 عاما، حسبما قال ناشره.
ش
وجاء في رسالة نشرت عبر حساب المؤلف الرسمي على تويتر مساء السبت: "يؤسفنا أن نعلن وفاة المؤلف المحبوب ويلبر سميث، والذي حققت مؤلفاته أكثر مبيعات على مستوى العالم، بشكل غير متوقع بعد ظهر اليوم في منزله في كيب تاون، وكانت زوجته نيسو إلى جانبه".

كما تم نشر بيانات مماثلة على موقع ويلبر سميث بوكس على الإنترنت وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك على الموقع الإلكتروني لمؤسسة ويلبر أند نيسو سميث.

ونشر الكاتب الجنوب أفريقي، المولود في زامبيا، روايته الأولى "وين ذا ليون فيدز" أو "عندما يتغذى الأسد" عام 1964. وعلى مدار حياته المهنية نشر 49 رواية وباع أكثر من 140 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم بأكثر من ثلاثين لغة، وفقا لبيان منشور على موقع ويلبر سميث بوكس/.

وقال مكتب ويلبر سميث في تغريدة: "نحن ممتنون جدا لملايين المعجبين في جميع أنحاء العالم الذين قدروا كتاباته الرائعة وانضموا إلينا جميعا في مغامراته المذهلة".​

ويلبر سميث جنوب أفريقيا حالات وفاة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
929

إصابات اليوم

69

وفيات اليوم

543

متعافون اليوم

343026

إجمالي الإصابات

19435

إجمالي الوفيات

286891

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| ارتفاع الوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا