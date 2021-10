قبيلة منعزلة تقتل كل من يقترب منها.. تعرف على سكان جزيرة "سينتينل"

كتب- محمد صفوت:

رغم التقدم التكنولوجي الهائل والتطور الذي تشهده البشرية باستمرار، إلا أن شعوبًا وقبائل ما تزال تحافظ على هويتها وعاداتها منذ قرون وربما آلاف السنين.

الانعزال والحياة البرية لبعض القبائل يثير فضول العديد من الأشخاص الذين يبحثون عن مغامرة جديدة والتعرف على ثقافات ممتدة منذ عقود لا توجد في الحياة العادية.

على جزيرة شمال سينتينل والتي تترجم إلى "الحارس"، في جزر أندامان بالهند ويعيش سكان هذه الجزيرة في عزلة معروفة حتى يومنا هذا، وترفض التواصل طوعًا مع العالم الخارجي بأي شكل من الأشكال. ويهاجمون كل من حاول الاقتراب منهم، حتى السفن لم تسلم من رماحهم البدائية.

وتعتبرهم الحكومة الهندية شعبًا ذا سيادة، وله الحق في مهاجمة أو حتى قتل المتعدين. وتخلت الحكومة الهندية عن محاولات الاتصال بهم بعد محاولات سابقة منذ سبعينيات القرن الماضي، خوفًا من تعرضهم لأمراض ليس لديهم حصانة منها مثلا الإنفلونزا.

كانت الحكومة الهندية تقوم برحلات وإلقاء هدايا على القبيلة في محاولة للاتصال بهم وكسب ودهم، وتوقفت الرحلات في 1996 بعد تشكيك مسؤولين في الحكومة من محاولة الاتصال بأشخاص يتمتعون بصحة جيدة وراضون يزدهرون بمفردهم لمدة تصل إلى 55000 عام.

وأعرب بعض المسؤولين عن خوفهم من تسبب الزيارات في قتل أفراد القبيلة لضعف مناعتهم من أمراض عادية مثل الإنفلونزا مذكرين بما حدث مع قبائل أخرى نتيجة تلك الزيارات.

جذبت القبيلة اهتمامًا عالميًا في أعقاب كارثة تسونامي عام 2004 بعد تصوير أحد أفرادها على الشاطئ وهو يرمي السهام على طائرة هليكوبتر تتفقد المنطقة. وقامت السلطات الهندية وقتها بزيارة تفقدية للجزيرة للاطمئنان على القبيلة من مسافة بعيدة.

