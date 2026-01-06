إعلان

رئيس الوزراء: "حجم مشروعات حياة كريمة يضاهي مشروعات تنفذ في دول كاملة"

كتب : أحمد العش

05:29 م 06/01/2026

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة شملت 20 محافظة و1,477 قرية، ويستفيد منها نحو 20 مليون مواطن، مشيرًا إلى أن عدد المشروعات المنفذة ضمن هذه المرحلة تجاوز 27 ألف مشروع على مدار أربع سنوات.

وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن أكثر من 22 ألف مشروع تم الانتهاء منها بالفعل، فيما يتم استكمال باقي المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، مؤكدا أن حجم مشروعات حياة كريمة يوازي حجم المشروعات التي تنفذ في دول كاملة، من حيث نطاق التنفيذ وعدد المستفيدين.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن المبادرة تهدف إلى تحسين وتطوير البنية التحتية بشكل شامل، بما يشمل شبكات المياه والصرف الصحي والاتصالات، بالإضافة إلى إعادة بناء وتطوير قرى ومناطق كاملة، تخدم عدد سكان يفوق عدد سكان بعض الدول مجتمعة.

وتابع مدبولي، أن الأوضاع في مصر تتحسن رغم التحديات الاقتصادية الناتجة عن الأحداث الإقليمية، مؤكدًا التزام الدولة بمبدأ الشفافية ودعم السلام والاستقرار، مع حرص مصر على التواصل المستمر مع كافة الجهات لمنع أي تصعيد في المنطقة.

