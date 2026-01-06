إعلان

موجة برد قارس بأوروبا تتسبب في توقف حركة النقل وإغلاق المدارس (صور- فيديو)

كتب : مصراوي

03:40 م 06/01/2026

موجة برد قارس بأوروبا

تسبب تساقط الثلوج والبرد القارس في توقف حركة السكك الحديدية والطائرات، وفي حدوث ازدحام مروري طويل على الطرق السريعة، وإغلاق المدارس في أنحاء أوروبا، حيث استمرت الموجة الباردة التي تعرضت لها القارة في مطلع الأسبوع الجاري حتى اليوم الثلاثاء.

وتوقفت خدمات السكك الحديد الهولندية بصورة شبه كاملة صباح اليوم الثلاثاء، كما تم إلغاء مئات الرحلات الجوية في مطار سخيبول بأمستردام.

1

وفي فرنسا، توقفت حافلات المدارس عن السير، كما تعطلت حركة القطارات في بعض المناطق، بالإضافة إلى إلغاء الرحلات الجوية في باريس ونانت غربي البلاد.

وأفادت تقارير بامتداد الزحام المروري الذي شهدته منطقة باريس لمسافة 1000 كيلومتر بعد ظهر أمس الاثنين، مع تحسن الوضع بصورة طفيفة، اليوم الثلاثاء. وتم تسجيل خمس حالات وفاة على الطرق.

موجة برد قارس بأوروبا وقف حركة النقل إغلاق المدارس

