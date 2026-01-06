تسبب تساقط الثلوج والبرد القارس في توقف حركة السكك الحديدية والطائرات، وفي حدوث ازدحام مروري طويل على الطرق السريعة، وإغلاق المدارس في أنحاء أوروبا، حيث استمرت الموجة الباردة التي تعرضت لها القارة في مطلع الأسبوع الجاري حتى اليوم الثلاثاء.

The Polar Vortex causing arctic cold weather and a significant winter period in Europe.

Striking snowfall in Amsterdam, Netherlands 🇳🇱

وتوقفت خدمات السكك الحديد الهولندية بصورة شبه كاملة صباح اليوم الثلاثاء، كما تم إلغاء مئات الرحلات الجوية في مطار سخيبول بأمستردام.

وفي فرنسا، توقفت حافلات المدارس عن السير، كما تعطلت حركة القطارات في بعض المناطق، بالإضافة إلى إلغاء الرحلات الجوية في باريس ونانت غربي البلاد.

Latest numbers for Amsterdam Schiphol Airport



Number of cancelled flights per day

Saturday: 385 (31%)

Sunday: 568 (43%)

Monday: 670 (52%)

Tuesday: 204 (18%)

4 day total: 1827 cancelled flights

وأفادت تقارير بامتداد الزحام المروري الذي شهدته منطقة باريس لمسافة 1000 كيلومتر بعد ظهر أمس الاثنين، مع تحسن الوضع بصورة طفيفة، اليوم الثلاثاء. وتم تسجيل خمس حالات وفاة على الطرق.