ليس صلاح.. من هو اللاعب الأكثر مساهمة في كأس الأمم الأفريقية؟

كتب : هند عواد

04:20 م 06/01/2026
    أديمولا لوكمان لاعب منتخب نيجيريا (3)
    أديمولا لوكمان لاعب منتخب نيجيريا (2)
    هدف محمد صلاح في بنين (8)
    هدف محمد صلاح في بنين (14)
    محمد صلاح
    محمد صلاح (1)
    محمد صلاح (2)
    محمد صلاح (3)

ساهم أديمولا لوكمان، لاعب منتخب نيجيريا، في 3 أهداف من أصل 4 أهداف أحرزتهم بلاده في موزمبيق (سجل هدفا وصنع هدفين)، خلال المباراة التي جمعتهما في دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية 2025.

وهكذا تفوق أديمولا لوكمان على نجوم مثل المغربي إبراهيم دياز والمصري محمد صلاح، بوصوله إلى المساهمة التهديفية رقم 7.

ويعتبر لوكمان الأكثر مساهمة في البطولة، بواقع 7 مساهمات تهديفية (3 أهداف و4 تمريرات حاسمة)، يليه مواطنه فيكتور أوسيمين والمغربي إبراهيم دياز والسنغالي ساديو ماني والجنوب أفريقي فوستر، بـ4 مساهمات لكل منهم، ثم يأتي الجزائري رياض محرز والمصري محمد صلاح، بـ3 مساهمات.

وجاءت قائمة الأكثر مساهمة في البطولة كالآتي:

1- النيجيري أديمولا لوكمان - 7 مساهمات

2- النيجيري فيكتور أوسيمين - 4 مساهمات

3- المغربي إبراهيم دياز - 4 مساهمات

4- السنغالي ساديو ماني - 4 مساهمات

5- الجنوب أفريقي فوستر - 4 مساهمات

6- الجزائري رياض محرز - 3 مساهمات

7- المصري محمد صلاح - 3 مساهمات

اقرأ أيضًا:

مفاجأة.. شوبير يعلن تلقي نجله عرضًا رسميًا من الدوري السعودي

ياسر ابراهيم وصلاح الأفضل.. ماذا قدم لاعبو منتخب مصر أمام بنين؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح كأس الأمم الأفريقية الأكثر مساهمة في أمم أفريقيا

