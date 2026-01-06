على غير المعتاد انخفاض أسعار الدفايات في الشتاء.. فما الأسباب؟

قال جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، إن أسعار الدفايات تراجعت مقارنة بالعام الماضي بنسبة 5%، وذلك في ظل تحسن الأوضاع الاقتصادية وتعافي الجنيه أمام الدولار.

وأوضح زكريا أنه يوجد طلب على الدفايات خلال الفترة الحالية نظرا لأنها سبعة موسمية يزداد الطلب عليها في الشتاء، مشيرًا إلى أن حجم الإقبال يرتبط بشكل أساسي بحالة الطقس، فمع أي موجة باردة يزداد الإقبال على الشراء.

وأضاف أن معدلات الشراء هذا العام مماثلة للعام الماضي، وتصل حاليًا إلى نحو 60%، موضحًا أنها قد ترتفع إلى ما بين 70% و80% وربما 90% حال تعرض البلاد لموجات برد قوية.

وأشار زكريا إلى أن الدفايات تُعد من السلع الموسمية التي يتركز بيعها خلال أشهر ديسمبر ويناير وفبراير، موضحًا أن من اشترى خلال ديسمبر ويناير لا يعاود الشراء مرة أخرى خلال الموسم نفسه.

وأوضح أن تراجع الأسعار يرجع إلى تحسن سعر الصرف، وتعافي الاقتصاد نسبيًا، إلى جانب ضعف حركة البيع والشراء خلال الفترة الماضية مما دفع المصنعين والتجار إلى تقديم تسهيلات لتنشيط حركة السوق وزيادة معدلات الرواج.

وكشف زكريا أن أسعار الدفايات الشمع تبدأ من 150 جنيهًا وتصل إلى 600 جنيه، بينما تبدأ أسعار الدفايات الزيتية من 1000 جنيه وتصل إلى 5000 جنيه، وتختلف الأسعار بحسب القدرة الكهربائية "الواط" ونوع الدفاية.

وأشار رئيس الشعبة إلى وجود عروض وخصومات الفترة الحالية على الأجهزة الكهربائية تسمى "عروض الكريسماس" في المحلات والهايبر ماركت، وتتراوح نسبة الخصومات بين 5% و20% وتختلف من منتج لآخر.

اقرأ أيضًا:

توقعات أسعار الذهب والفضة خلال الفترة المقبلة وسط أزمة فنزويلا

شعبة الدواجن: الأسعار الحالية عادلة بعد تدني ملحوظ الفترة الماضية