مدبولي: لدينا سيناريوهات لأي تصعيد محتمل بالمنطقة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تتحرك وفق إطار واضح ورؤية محددة، تقوم على منهج الشفافية والوضوح في التعامل مع مختلف القضايا، مؤكدًا حرص الدولة الكامل على ترسيخ مفاهيم السلام والاستقرار، في ظل ما تشهده بعض الدول الشقيقة من صراعات لا تزال تلقي بظلالها على المنطقة.

وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن التحركات المصرية تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على أن مصر حريصة كل الحرص على التدخل لدعم جهود السلام والاستقرار، والعمل على منع أي سيناريوهات من شأنها تصعيد الأوضاع.

وأكد رئيس الوزراء، أن الدولة تضع جميع الاحتمالات في اعتبارها، وتتحسب لأي سيناريو تصعيد محتمل، مع الاستعداد الكامل للتعامل مع مختلف التطورات بما يضمن حماية الأمن القومي المصري.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الحكومة، بالتوازي مع هذه الجهود، تواصل العمل على التيسير على حياة المواطنين، في ظل التحديات والأزمات العالمية الراهنة، من خلال اتخاذ إجراءات تهدف إلى تخفيف الأعباء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

اقرأ أيضا:

الايجار القديم.. ننشر شروط الحكومة لتخصيص الوحدات البديلة

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأسبوع.. وتحذر من برودة شديدة ليلًا

متى يبدأ مجلس النواب الجديد أعماله؟.. القانون يُجيب