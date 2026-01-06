إعلان

نجل مادورو عن اختطاف والديه: الوطن فى يد أمينة وسيعودان قريبا

كتب : مصراوي

04:26 م 06/01/2026

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

تحدّث نيكولاس مادورو غويرا، نجل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، خلال افتتاح الدورة التشريعية للجمعية الوطنية الفنزويلية، مدينًا ما وصفه بـ"اختطاف" والده والسيدة الأولى سيليا فلوريس.

وفي كلمته أمام النواب وممثلي المعارضة والمراقبين الدوليين، اتهم مادورو جويرا قوى أجنبية بانتهاك القانون الدولي، ودعا إلى تضامن عالمي مع فنزويلا. ووصف الاحتجاز المزعوم بأنه اعتداء على سيادة فنزويلا وعلى النظام الدولي، محذرًا من أن تطبيع مثل هذه الأفعال ضد رئيس دولة قد يهدد أمن جميع الدول.

وخلال كلمته، أبدى مادورو جويرا دعمًا غير مشروط للرئيسة المؤقتة، ديلسي رودريجيز، التي تولت السلطة بعد اعتقال والده، وأكد أن والديه سيعودان إلى فنزويلا عاجلًا أم آجلًا، مثيرًا موجة مشاعر مختلطة بين النواب والحضور، وفقا لصحيفة الباييس الإسبانية.

وقال الابن، المعروف شعبياً باسم نيكولاسيتو: أنتِ، ديلسي إلويينا، تحظين بدعمي الكامل في المهمة الصعبة التي أمامك، اعتمدي عليّ، وأضاف وهو يبكي: الوطن في أيدٍ أمينة، وسنعود قريبًا لنلتقي هنا في فنزويلا.

يذكر أن البرلمان الجديد حافظ على الأغلبية المطلقة لحزب مادورو ، بـ 256 نائبًا من أصل 285، ما يضمن استمرار النفوذ السياسي للحزب خلال فترة 90 يومًا قابلة للتمديد التي تولت فيها رودريجيز الرئاسة المؤقتة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نيكولاس مادورو رئيس فنزويلا نجل الرئيس الفنزويلي اختطاف

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

بعد إعلان فنانة انفصالها عن عبدالمنصف.. أبرز زيجات الفنانات بنجوم الكرة-
زووم

بعد إعلان فنانة انفصالها عن عبدالمنصف.. أبرز زيجات الفنانات بنجوم الكرة-
عمرو مصطفى عن فترة مرضه: "اتولدت من جديد وصحابي كلهم كانوا في حضني"
زووم

عمرو مصطفى عن فترة مرضه: "اتولدت من جديد وصحابي كلهم كانوا في حضني"
تمكين الشباب اقتصاديًّا.. تفاصيل مشروع قانون لخفض سن الوصاية
أخبار مصر

تمكين الشباب اقتصاديًّا.. تفاصيل مشروع قانون لخفض سن الوصاية
عودة المفصولين.. أبو شقة يكشف عن أولوياته حال فوزه برئاسة "الوفد"
أخبار مصر

عودة المفصولين.. أبو شقة يكشف عن أولوياته حال فوزه برئاسة "الوفد"
احذر استخدام البلاستيك مع الأطعمة الساخنة.. خطر يهدد صحتك
نصائح طبية

احذر استخدام البلاستيك مع الأطعمة الساخنة.. خطر يهدد صحتك

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

خطة مصر لإدارة الدين الخارجي.. 60% من الاقتراض ستكون من مصادر جديدة
العالم الهولندي يحذر من زلازل مدمرة من اليوم وحتى 11 يناير.. وعلماء يردون
سابوا أخويا يموت.. شخص يتهم مستشفى شهيرا بأكتوبر بالتسبب في وفاة شقيقه
دخلوا للعلاج فخرجوا جثثًا ومصابين. . ماذا جرى في مصحة بنها؟ (تغطية خاصة)- مُحدث