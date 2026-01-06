نجل مادورو عن اختطاف والديه: الوطن فى يد أمينة وسيعودان قريبا

وكالات

تحدّث نيكولاس مادورو غويرا، نجل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، خلال افتتاح الدورة التشريعية للجمعية الوطنية الفنزويلية، مدينًا ما وصفه بـ"اختطاف" والده والسيدة الأولى سيليا فلوريس.

وفي كلمته أمام النواب وممثلي المعارضة والمراقبين الدوليين، اتهم مادورو جويرا قوى أجنبية بانتهاك القانون الدولي، ودعا إلى تضامن عالمي مع فنزويلا. ووصف الاحتجاز المزعوم بأنه اعتداء على سيادة فنزويلا وعلى النظام الدولي، محذرًا من أن تطبيع مثل هذه الأفعال ضد رئيس دولة قد يهدد أمن جميع الدول.

وخلال كلمته، أبدى مادورو جويرا دعمًا غير مشروط للرئيسة المؤقتة، ديلسي رودريجيز، التي تولت السلطة بعد اعتقال والده، وأكد أن والديه سيعودان إلى فنزويلا عاجلًا أم آجلًا، مثيرًا موجة مشاعر مختلطة بين النواب والحضور، وفقا لصحيفة الباييس الإسبانية.

وقال الابن، المعروف شعبياً باسم نيكولاسيتو: أنتِ، ديلسي إلويينا، تحظين بدعمي الكامل في المهمة الصعبة التي أمامك، اعتمدي عليّ، وأضاف وهو يبكي: الوطن في أيدٍ أمينة، وسنعود قريبًا لنلتقي هنا في فنزويلا.

يذكر أن البرلمان الجديد حافظ على الأغلبية المطلقة لحزب مادورو ، بـ 256 نائبًا من أصل 285، ما يضمن استمرار النفوذ السياسي للحزب خلال فترة 90 يومًا قابلة للتمديد التي تولت فيها رودريجيز الرئاسة المؤقتة.