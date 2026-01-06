مدبولي: الحكومة تدير ملف خفض الدين باحترافية والإعلان قريبًا عن تراجعه

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتعامل مع ملف خفض الدين العام بمنهج احترافي ومدروس، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان قريبًا عن تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، بما يعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية.

وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن وصول مؤشر مديري المشتريات إلى مستوى 50 نقطة يعتبر مؤشرًا إيجابيًا يعكس تحسن أداء الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي، لافتًا إلى تقرير وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" الذي وصف مصر بأنها سوق واعدة وجاذبة للاستثمار.

وأكد رئيس الوزراء، أن التقرير أشار إلى استقرار الاقتصاد المصري باعتباره قبلة للاستثمارات، مع توقعات بتراجع معدلات التضخم خلال عام 2026، واستعادة الجنيه المصري لقوته، إلى جانب استقرار سعر الصرف.

وأوضح مدبولي، فيما يتعلق بتحويلات المصريين بالخارج، أنها سجلت نحو 37.5 مليار دولار، محققة زيادة بنسبة 42% مقارنة بالعام الماضي، موجهًا الشكر لأبناء مصر في الخارج على دعمهم المستمر لاقتصاد وطنهم.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، على صعيد القطاع السياحي، إلى ارتفاع عدد السائحين الوافدين إلى نحو 19 مليون سائح، متوقعًا زيادة هذا العدد خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تنويع المقاصد السياحية وخلق وجهات جديدة قادرة على جذب شرائح مختلفة من السائحين.

