تلقي منتخب موزمبيق هزيمة ثقيلة مساء أمس الإثنين، من نظيره منتخب نيجيريا برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية.

لم تكن الهزيمة التي تعرض لها منتخب موزمبيق وتوديعه البطولة هي الضربة الوحيدة المؤلمة للجماهير، حيث أعلن الاتحاد الموزمبيقي بعد المباراة عن اعتزال 3 نجوم في المنتخب اللعب دوليًا.

حيث أعلن الحساب الرسمي لمنتخب موزمبيق علي "فيسبوك"، اعتزال الثلاثي رينيلدو ماندافا " و اللاعب " دومينجوز " و اللاعب " ميكسير سيتوي ".

وجاء في البيان:" النسخة 35 من كأس أمم إفريقيا ستظل مرسومة إلى الأبد في تاريخ كرة القدم الموزمبيقية، أكثر من نتائج، موزمبيق تودع ثلاثة أيقونات لجيل رفع اسم البلاد في القارة: دومينجوز، ميكسر سيتوي، رينيلدو ماندافا أعلنوا انتهاء دورتهم في المنتخب الوطني، في ذروة حملة لا تنسى في كان المغرب 2025".

وأضاف البيان: "في لحظة مليئة بالعاطفة، عاشها وسط المجموعة، أكد اللاعبون الثلاثة أن القرار يمثل نهاية مرحلة، ولكن أيضا فتح باب للأصغر سنا.

