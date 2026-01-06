مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

كأس رابطة الأندية

الاتحاد السكندري

- -
20:00

زد

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

نوتينجهام فورست

جميع المباريات

إعلان

بعد توديع كأس الأمم.. منتخب أفريقي يعلن اعتزال 3 لاعبين دوليين

كتب : محمد عبد الهادي

04:00 م 06/01/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    منتخب مصر مع موزمبيق
  • عرض 5 صورة
    غرفة ملابس منتخب موزمبيق
  • عرض 5 صورة
    منتخب موزمبيق
  • عرض 5 صورة
    منتخب موزمبيق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تلقي منتخب موزمبيق هزيمة ثقيلة مساء أمس الإثنين، من نظيره منتخب نيجيريا برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية.

لم تكن الهزيمة التي تعرض لها منتخب موزمبيق وتوديعه البطولة هي الضربة الوحيدة المؤلمة للجماهير، حيث أعلن الاتحاد الموزمبيقي بعد المباراة عن اعتزال 3 نجوم في المنتخب اللعب دوليًا.

حيث أعلن الحساب الرسمي لمنتخب موزمبيق علي "فيسبوك"، اعتزال الثلاثي رينيلدو ماندافا " و اللاعب " دومينجوز " و اللاعب " ميكسير سيتوي ".

وجاء في البيان:" النسخة 35 من كأس أمم إفريقيا ستظل مرسومة إلى الأبد في تاريخ كرة القدم الموزمبيقية، أكثر من نتائج، موزمبيق تودع ثلاثة أيقونات لجيل رفع اسم البلاد في القارة: دومينجوز، ميكسر سيتوي، رينيلدو ماندافا أعلنوا انتهاء دورتهم في المنتخب الوطني، في ذروة حملة لا تنسى في كان المغرب 2025".

وأضاف البيان: "في لحظة مليئة بالعاطفة، عاشها وسط المجموعة، أكد اللاعبون الثلاثة أن القرار يمثل نهاية مرحلة، ولكن أيضا فتح باب للأصغر سنا.

إقرأ أيضًا:

مبلغ ضخم.. كم حصد منتخب مصر بعد التأهل لربع نهائي أمم أفريقيا؟

ترتيب حسام حسن.. من هم أغلى 10 مدربين في كأس الأمم الأفريقية؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب موزمبيق منتخب نيجيريا كأس الأمم الأفريقية مباراة نيجيريا وموزمبيق

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

موجة برد قارس بأوروبا تتسبب في توقف حركة النقل وإغلاق المدارس (صور- فيديو)
شئون عربية و دولية

موجة برد قارس بأوروبا تتسبب في توقف حركة النقل وإغلاق المدارس (صور- فيديو)
بالفيديو.. حقيقة تصريحات محمد صلاح عن "اللاعبين المحليين"
رياضة عربية وعالمية

بالفيديو.. حقيقة تصريحات محمد صلاح عن "اللاعبين المحليين"
المالك خارج البلاد.. سقوط "الرجل الثاني" المسئول عن إدارة مصحة بنها في
أخبار المحافظات

المالك خارج البلاد.. سقوط "الرجل الثاني" المسئول عن إدارة مصحة بنها في
إسرائيل والمغرب يوقعان خطة عمل عسكرية مشتركة لعام 2026
شئون عربية و دولية

إسرائيل والمغرب يوقعان خطة عمل عسكرية مشتركة لعام 2026
مجلس الوزراء: استمرار التمويل العقاري بفائدة 3% و8% لهذه الفئات
أخبار العقارات

مجلس الوزراء: استمرار التمويل العقاري بفائدة 3% و8% لهذه الفئات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

خطة مصر لإدارة الدين الخارجي.. 60% من الاقتراض ستكون من مصادر جديدة
العالم الهولندي يحذر من زلازل مدمرة من اليوم وحتى 11 يناير.. وعلماء يردون
سابوا أخويا يموت.. شخص يتهم مستشفى شهيرا بأكتوبر بالتسبب في وفاة شقيقه
دخلوا للعلاج فخرجوا جثثًا ومصابين. . ماذا جرى في مصحة بنها؟ (تغطية خاصة)- مُحدث