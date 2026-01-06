مصر والإمارات تؤكدان ضرورة التهدئة وخفض التصعيد والحفاظ على وحدة اليمن

أسماء البتاكوشي

جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، أمس الإثنين، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين حول سبل دعم العلاقات الثنائية، وبحث عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وصرّح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي أكد خلال الاتصال عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين مصر ودولة الإمارات، وما تشهده من تعاون وثيق وتنسيق متواصل على مختلف المستويات، مشددًا على الحرص المشترك على مواصلة البناء على الزخم الإيجابي القائم، وتعزيز مجالات التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وتناول الاتصال تطورات القضية الفلسطينية في ظل الأوضاع الكارثية الراهنة في قطاع غزة والضفة الغربية، والجهود المبذولة لتنفيذ خطة الرئيس ترامب للسلام.

كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع في السودان، وأهمية استمرار التنسيق القائم في إطار الآلية الرباعية، بهدف الدفع نحو التوصل إلى هدنة إنسانية، وإنشاء ملاذات وممرات إنسانية آمنة، وصولًا إلى وقف شامل لإطلاق النار.

وتطرق الاتصال أيضًا إلى تطورات الأوضاع في اليمن، حيث جرى التأكيد على أهمية دعم مسار التهدئة وخفض التصعيد، ودعم الحوار الوطني اليمني. وشدد الوزير عبد العاطي على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة في اليمن عبر حوار يمني–يمني جامع، بما يحفظ سيادة اليمن ووحدة وسلامة أراضيه، ويحقق تطلعات شعبه الشقيق في الأمن والاستقرار.

وفي ختام الاتصال، اتفق الوزيران على أهمية استمرار التنسيق والتشاور الوثيق خلال المرحلة المقبلة إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية، بما يعزز العمل العربي المشترك ويسهم في تحقيق الاستقرار بالمنطقة.