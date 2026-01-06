إعلان

قادة أوروبا يردون على ترامب: جزيرة جرينلاند "ملك لشعبها"

كتب : مصراوي

05:24 م 06/01/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(أ ب)

رد زعماء أوروبا على تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر فيها عن رغبته في ضم جرينلاند للولايات المتحدة، مؤكدين أن الجزيرة الاستراتيجية الغنية بالمعادن التي تقع في القطب الشمالي "تعود ملكيتها لشعبها".

وانضم قادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة إلى رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن في بيان للدفاع عن سيادة جرينلاند، وذلك في أعقاب تصريحات ترامب.

وجاء في بيان القادة الأوروبيين أن: "جرينلاند ملك لشعبها، ومن حق الدنمارك وجرينلاند وحدهما أن يقررا الأمور المتعلقة بهما"، وقال ستيفن ميلر، نائب رئيسة موظفي البيت الأبيض، أمس الاثنين، إن جرينلاند يجب أن تكون جزءا من الولايات المتحدة، رغم تحذير رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن من أن استيلاء الولايات المتحدة على جرينلاند سيعني نهاية حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأوضح ميلر خلال مقابلة مع شبكة (سي إن إن) الأمريكية بعد ظهر أمس الاثنين: "لقد كان الرئيس واضحا منذ شهور بأن الولايات المتحدة يجب أن تكون الدولة التي تضم جرينلاند كجزء من منظومتنا الأمنية الشاملة".

وجاءت تصريحات ميلر بعد أن رفضت رئيسة الوزراء الدنماركية، إلى جانب رئيس وزراء جرينلاند وعدد آخر من القادة الأوروبيين، بشكل قاطع دعوة ترامب المتجددة للسيطرة الأمريكية على الجزيرة الاستراتيجية الغنية بالمعادن في القطب الشمالي، وذلك في أعقاب العملية العسكرية التي نفذها الجيش الأمريكي في فنزويلا مطلع هذا الأسبوع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جرينلاند الدنمارك أوروبا دونالد ترامب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

مدبولي: الحكومة تدير ملف خفض الدين باحترافية والإعلان قريبًا عن تراجعه
أخبار مصر

مدبولي: الحكومة تدير ملف خفض الدين باحترافية والإعلان قريبًا عن تراجعه
هل نجح الجيل الجديد من نيسان قشقاي في اختبار الحوادث الأوروبي؟ "فيديو يكشف"
أخبار السيارات

هل نجح الجيل الجديد من نيسان قشقاي في اختبار الحوادث الأوروبي؟ "فيديو يكشف"
مصر: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال سابقة خطيرة تهدد الأمن الإقليمي والدولي
شئون عربية و دولية

مصر: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال سابقة خطيرة تهدد الأمن الإقليمي والدولي
قرار عاجل من النيابة الإدارية بشأن حريق مصحة الإدمان ببنها | صور
حوادث وقضايا

قرار عاجل من النيابة الإدارية بشأن حريق مصحة الإدمان ببنها | صور
احذر استخدام البلاستيك مع الأطعمة الساخنة.. خطر يهدد صحتك
نصائح طبية

احذر استخدام البلاستيك مع الأطعمة الساخنة.. خطر يهدد صحتك

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"نسبة مش رقم".. توضيح مهم من مدبولي بشأن خفض الدين
خطة مصر لإدارة الدين الخارجي.. 60% من الاقتراض ستكون من مصادر جديدة
العالم الهولندي يحذر من زلازل مدمرة من اليوم وحتى 11 يناير.. وعلماء يردون
سابوا أخويا يموت.. شخص يتهم مستشفى شهيرا بأكتوبر بالتسبب في وفاة شقيقه
دخلوا للعلاج فخرجوا جثثًا ومصابين. . ماذا جرى في مصحة بنها؟ (تغطية خاصة)- مُحدث