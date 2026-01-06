قادة أوروبا يردون على ترامب: جزيرة جرينلاند "ملك لشعبها"

(أ ب)

رد زعماء أوروبا على تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر فيها عن رغبته في ضم جرينلاند للولايات المتحدة، مؤكدين أن الجزيرة الاستراتيجية الغنية بالمعادن التي تقع في القطب الشمالي "تعود ملكيتها لشعبها".

وانضم قادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة إلى رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن في بيان للدفاع عن سيادة جرينلاند، وذلك في أعقاب تصريحات ترامب.

وجاء في بيان القادة الأوروبيين أن: "جرينلاند ملك لشعبها، ومن حق الدنمارك وجرينلاند وحدهما أن يقررا الأمور المتعلقة بهما"، وقال ستيفن ميلر، نائب رئيسة موظفي البيت الأبيض، أمس الاثنين، إن جرينلاند يجب أن تكون جزءا من الولايات المتحدة، رغم تحذير رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن من أن استيلاء الولايات المتحدة على جرينلاند سيعني نهاية حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأوضح ميلر خلال مقابلة مع شبكة (سي إن إن) الأمريكية بعد ظهر أمس الاثنين: "لقد كان الرئيس واضحا منذ شهور بأن الولايات المتحدة يجب أن تكون الدولة التي تضم جرينلاند كجزء من منظومتنا الأمنية الشاملة".

وجاءت تصريحات ميلر بعد أن رفضت رئيسة الوزراء الدنماركية، إلى جانب رئيس وزراء جرينلاند وعدد آخر من القادة الأوروبيين، بشكل قاطع دعوة ترامب المتجددة للسيطرة الأمريكية على الجزيرة الاستراتيجية الغنية بالمعادن في القطب الشمالي، وذلك في أعقاب العملية العسكرية التي نفذها الجيش الأمريكي في فنزويلا مطلع هذا الأسبوع.