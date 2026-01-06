تشكيل الجزائر الرسمي لمواجهة الكونغو بكأس الأمم الأفريقية

"شعرت بالسلام".. ماذا قال لامين يامال عن الصلاة في مسجد الشيخ زايد؟

كشف المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني لمنتخب الجزائر، عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام منتخب الكونغو، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية.

ودفع بيتكوفيتش بالقوة الضاربة في تشكيلة محاربو الصحراء أمام الكونغو، حيث دفع بثلاثي هجومي يتصدرهم رياض محرز، وإبراهيم مازة، وفارس شايبي.

وجاء تشكيل الجزائر لمواجهة الكونغو كالتالي:

حراسة المرمى : لوكا زيدان.

خط الدفاع : رفيق بلغالي - ريان أيت نوري - رامي بن سبعيني - عيسى ماندي.

خط الوسط: اسماعيل بن ناصر - هشام بوداوي - ابراهيم مازا.

خط الهجوم: رياض محرز - محمد أمين عمورة - فارس الشايبي

