كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

كأس رابطة الأندية

الاتحاد السكندري

- -
20:00

زد

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

نوتينجهام فورست

جميع المباريات

تشكيل الجزائر الرسمي لمواجهة الكونغو بكأس الأمم الأفريقية

كتب : محمد عبد الهادي

05:12 م 06/01/2026
  عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    منتخب الجزائر
  • عرض 6 صورة
    منتخب الجزائر
  • عرض 6 صورة
    منتخب الجزائر للمحليين ومنتخب مصر الثاني
  • عرض 6 صورة
    منتخب الجزائر
  • عرض 6 صورة
    جمال بلماضي مع لاعبي منتخب الجزائر

كشف المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني لمنتخب الجزائر، عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام منتخب الكونغو، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية.

ودفع بيتكوفيتش بالقوة الضاربة في تشكيلة محاربو الصحراء أمام الكونغو، حيث دفع بثلاثي هجومي يتصدرهم رياض محرز، وإبراهيم مازة، وفارس شايبي.

وجاء تشكيل الجزائر لمواجهة الكونغو كالتالي:

حراسة المرمى : لوكا زيدان.

خط الدفاع : رفيق بلغالي - ريان أيت نوري - رامي بن سبعيني - عيسى ماندي.

خط الوسط: اسماعيل بن ناصر - هشام بوداوي - ابراهيم مازا.

خط الهجوم: رياض محرز - محمد أمين عمورة - فارس الشايبي

مبلغ ضخم.. كم حصد منتخب مصر بعد التأهل لربع نهائي أمم أفريقيا؟

ترتيب حسام حسن.. من هم أغلى 10 مدربين في كأس الأمم الأفريقية؟

منتخب الجزائر تشكيل منتخب الجزائر كأس الأمم الأفريقية الجزائر والكونغو مباراة الجزائر والكونغو

أخبار كأس الأمم الأفريقية

جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

