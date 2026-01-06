وكالات

أدانت وزارة الخارجية الصومالية، الثلاثاء، بأشد العبارات التوغل غير المصرح به لوزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر إلى مدينة هرجيسا مشيرة إلى أن المدينة تعد جزءاً لا يتجزأ ولا ينفصل من الأراضي السيادية لجمهورية الصومال الفيدرالية، وذلك عقب وصول ساعر إلى عاصمة إقليم أرض الصومال في أول زيارة منذ اعتراف تل أبيب بالإقليم.

وقالت الوزارة في بيان إن الزيارة تمثل "انتهاكاً جسيماً لسيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضية"، لافتة إلى أنها تعد تدخلاً غير مقبول في الشؤون الداخلية لعضو ذي سيادة في الأمم المتحدة.

وأضافت: "وتُعدّ هرجيسا جزءاً أصيلاً وغير قابل للتصرف من أراضي الصومال المعترف بها دولياً. وإن أي وجود رسمي أو اتصال أو تعامل يتم داخل الأراضي الصومالية دون الموافقة والتفويض الصريحين من الحكومة الفيدرالية لجمهورية الصومال الفيدرالية يُعدّ غير قانوني وباطلاً ولاغياً، ولا يترتب عليه أي أثر أو حجية قانونية".

واعتبرت الخارجية الصومالية أن ما قام به وزير الخارجية الإسرائيلي "يتعارض مع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، والأعراف المستقرة التي تحكم العلاقات بين الدول ذات السيادة، بما في ذلك مبادئ المساواة في السيادة، واحترام السلامة الإقليمية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

كما دعت الصومال إسرائيل إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال التي تقوّض سيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه، والالتزام الكامل بواجباتها بموجب القانون الدولي.

وتابعت الوزارة: "تؤكد جمهورية الصومال الفيدرالية التزامها الراسخ بالانخراط الدولي السلمي، والدبلوماسية البنّاءة، والامتثال لأحكام القانون الدولي. وفي الوقت ذاته، تحتفظ الصومال بحقها في اتخاذ جميع التدابير الدبلوماسية والقانونية المناسبة، وفقاً للقانون الدولي، من أجل صون سيادتها ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها".

وقال مسؤول كبير في أرض الصومال إن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر يزور أرض الصومال في شرق أفريقيا، حيث من المقرر أن يلتقي برئيس المنطقة في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء حسبما نشرت وكالة أنباء رويترز.

وأكد مصدر آخر مطلع وفقا لرويترز، بشأن الزيارة وجود وزير الخارجية الإسرائيلي في أرض الصومال، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقالت رويترز، إن وزارة الخارجية الإسرائيلية لم ترد بعد على سؤال حول ما إذا كان الوزير موجودا في أرض الصومال.

وتأتي الزيارة بعد عشرة أيام من اعتراف إسرائيل رسميا بجمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد كدولة مستقلة ذات سيادة، وهي خطوة أثارت انتقادات الصومال التي تعارض دوما مسعى أرض الصومال للانفصال.