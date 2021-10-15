زلزال بقوة 3.6 درجة يضرب غرب اليابان

طوكيو - أ ش أ

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالا بلغت قوته الأولية 3.6 درجة على مقياس ريختر ضرب اليوم محافظة واكاياما غربي اليابان.

ولم تعلن وكالة الأرصاد اليابانية عن حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) نتيجة للزلزال- وفق ما نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

وأشارت وكالة الأرصاد إلى أن الزلزال وقع صباح اليوم وكان على عمق حوالي 10 كيلومترات.