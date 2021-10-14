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واشنطن: تطورات الأوضاع في تيجراي بإثيوبيا "فظائع" وسنتخذ قرارا بشأنها

10:53 م الخميس 14 أكتوبر 2021
واشنطن: تطورات الأوضاع في تيجراي بإثيوبيا "فظائع" وسنتخذ قرارا بشأنها

البيت الأبيض

وكالات:

وصف البيت الأبيض، الأحداث في إقليم تيجراي، في إثيوبيا بأنها "فظائع"، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ قرارا بشأن وضعها ضمن قانون النمو والفرص لكن لا يُعرف الموعد المحدد بعد، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الشرق.

وكانت الحكومة الأمريكية نددت بما وصفته بإجراءات غير مسبوقة من جانب الحكومة الإثيوبية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي منذ أيام، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يتردد في فرض عقوبات على أولئك الذين يعرقلون المساعدات الإنسانية.

كما عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن صدمته، وقال في بيان إن لديه ثقة مطلقة في طاقم الأمم المتحدة في إثيوبيا، مضيفا أنه يحاول إقناع الحكومة الإثيوبية بالسماح لطاقم المنظمة الأممية بالبقاء في البلاد "ومواصلة عمله المهم".

البيت الأبيض إثيوبيا إقليم تيجراي

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