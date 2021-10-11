بعد التطبيع.. أول زفاف يهودي في البحرين منذ أكثر من 50 عامًا

وكالات:

للمرة الأولى منذ أكثر من نصف قرن، شهدت البحرين عرساً يهودياً بتنظيم من جمعية الجاليات اليهودية الخليجية، وهو أول حفل زفاف كوشير في تاريخ المملكة، وتم ترتيبه من قبل الاتحاد الأرثوذكسي.

ويعتبر حفل الزفاف هو جزء من سلسلة أحداث إعادة الحياة اليهودية، وهو الأول منذ 52 عامًا للجالية اليهودية الأصلية الوحيدة في دول مجلس التعاون الخليجي، كما تضمنت عطلة نهاية الأسبوع إقامة احتفالين إضافيين، يوم السبت شاتان ومراسم الحناء، وهذا الأخير معتاد في المجتمعات اليهودية السفاردية.

وقال إبراهيم داوود نونو رئيس مجلس الخليج العربي: "كان هذا العرس لحظة مهمة لعائلتنا، والمجتمع هنا في البحرين، وللجالية اليهودية في المنطقة"، بحسب صحيفة "الأيام" البحرينية".

ووصف نونو أجواء العرس بـ"البهجة خصوصا عنده جلوسهم حول Chuppah (مظلة الزفاف اليهودية) التي ترمز إلى المنزل الجديد الذي بناه الزوجان، وكان أيضًا رمزًا لفرصة تنمية الحياة اليهودية في المنطقة".

ورحب إبراهيم نونو باستضافة المزيد من حفلات الزفاف اليهودية في المنطقة، مما سيؤدي تنوع المجتمع البحريني.