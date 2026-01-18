إعلان

سوريا.. قسد تفجر جسرين في الرقة وتنسحب من حقلين نفطيين بدير الزور

كتب : مصراوي

10:40 ص 18/01/2026

قوات سوريا الديمقراطية

وكالات

فجرت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) اليوم الأحد الجسر القديم والجسر الجديد "الرشيد"على نهر الفرات في مدينة الرقة، وفق الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).

وذكرت مديرية إعلام الرقة، في بيان صحفي، أن "تنظيم قسد فجر أيضاً الأنابيب الرئيسية للمياه المغذية لمدينة الرقة والممتدة على طول الجسر القديم، ما أدى الى انقطاع المياه عن المدينة بشكل كامل".

بدورها، أعلنت محافظة دير الزور تعطيل كافة الجهات العامة والدوائر الرسمية اليوم، داعية الأهالي إلى الالتزام بالمنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

وطالب محافظ دير الزور غسان السيد أحمد، في بيان رسمي نشرته المحافظة ، كافة المواطنين في منطقة الجزيرة بـ "الحفاظ على الممتلكات العامة كالمستشفيات والمدارس والمرافق الخدمية، فهي أساس لبناء مستقبل أفضل لأبنائنا".

وقال المحافظ إن "أي تدمير لهذه الممتلكات هو اعتداء على حقوقنا جميعاً" ، داعيا "الجميع إلى التعاون مع السلطات المحلية والفرق المختصة والالتزام بالتوجيهات من أجل استقرار المنطقة".

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات الحكومية تمكنت من السيطرة على كامل المدن والبلدات في ريف دير الزور الشرقي، بعد انسحاب قوات قسد من الريف الشرقي، مشيرا إلى أن قوات "قسد" انسحبت من حقلي العمر والتنك بريف دير الزور الشرقي منذ فجر اليوم.

وأفاد المرصد بأن بلدات الريف الغربي والمعامل والصور وقراها ما تزال تحت سيطرة قوات قسد.

وكانت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، أعلنت الليلة الماضية أن الجيش سيطر على مدينة الطبقة الاستراتيجية بريف الرقة، بعد طرد ميليشيات بي كيه كيه الإرهابية منها.

قوات سوريا الديمقراطية الانسحاب من حقول نفطية نهر الفرات

