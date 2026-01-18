وكالات

بدأ الجيش الكوري الجنوبي في نشر صاروخ هيونمو-5 الباليستي، وفقا لما قالته مصادر بالجيش اليوم الأحد، وذلك في الوقت الذي دعا فيه وزير الدفاع آن جيو باك لاحداث " توازن للترهيب" لمواجهة التهديدات النووية الكورية الجنوبية.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن الصاروخ مونستر سطح - سطح، الذي يطلق عليه " الوحش" بسبب حجمه، مصمم لمهاجمة المخابئ تحت الأرض، كما أنه يعد عنصرا رئيسيا في خطة كوريا الجنوبية للردع و الرد على هجوم كوري شمالي في حال لزم الأمر.

وقد دعا" آن" لتعزيز ترسانة الهجوم الكورية الجنوبية لمواجهة التهديدات النووية الكورية الشمالية.

ويذكر أن كوريا الجنوبية عرضت الصاروخ علنا لأول مرة خلال مراسم الاحتفال بيوم القوات المسلحة عام 2023، ولكنه تم الحفاظ على سرية التفاصيل بصورة كبيرة بسبب حساسيته الاستراتيجية، ويعتزم الجيش نشر المئات من الصواريخ المتقدمة، بما في ذلك هيونمو-5 بالإضافة إلى نسخ محدثة قيد التطوير حاليا.