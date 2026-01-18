إعلان

لمواجهة التهديدات الكورية الشمالية.. كوريا الجنوبية تبدأ في نشر صاروخ "الوحش"

كتب : مصراوي

10:33 ص 18/01/2026

كوريا الجنوبية تبدأ في نشر صاروخ الوحش

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

بدأ الجيش الكوري الجنوبي في نشر صاروخ هيونمو-5 الباليستي، وفقا لما قالته مصادر بالجيش اليوم الأحد، وذلك في الوقت الذي دعا فيه وزير الدفاع آن جيو باك لاحداث " توازن للترهيب" لمواجهة التهديدات النووية الكورية الجنوبية.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن الصاروخ مونستر سطح - سطح، الذي يطلق عليه " الوحش" بسبب حجمه، مصمم لمهاجمة المخابئ تحت الأرض، كما أنه يعد عنصرا رئيسيا في خطة كوريا الجنوبية للردع و الرد على هجوم كوري شمالي في حال لزم الأمر.

وقد دعا" آن" لتعزيز ترسانة الهجوم الكورية الجنوبية لمواجهة التهديدات النووية الكورية الشمالية.

ويذكر أن كوريا الجنوبية عرضت الصاروخ علنا لأول مرة خلال مراسم الاحتفال بيوم القوات المسلحة عام 2023، ولكنه تم الحفاظ على سرية التفاصيل بصورة كبيرة بسبب حساسيته الاستراتيجية، ويعتزم الجيش نشر المئات من الصواريخ المتقدمة، بما في ذلك هيونمو-5 بالإضافة إلى نسخ محدثة قيد التطوير حاليا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كوريا الجنوبية صاروخ باليستي صاروخ الوحش

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

صعود كبير للمؤشر الرئيسي للبورصة خلال أسبوع.. فما الأسباب؟ خبراء يجيبون
اقتصاد

صعود كبير للمؤشر الرئيسي للبورصة خلال أسبوع.. فما الأسباب؟ خبراء يجيبون
أمطار خفيفة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
أخبار مصر

أمطار خفيفة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
شارك بمسلسل "لن أعيش في جلباب أبي".. وفاة الفنان محمود بشير بعد صراع مع
زووم

شارك بمسلسل "لن أعيش في جلباب أبي".. وفاة الفنان محمود بشير بعد صراع مع
طائرات وسفن عسكرية صينية حول تايوان.. وتايبيه ترد
شئون عربية و دولية

طائرات وسفن عسكرية صينية حول تايوان.. وتايبيه ترد

حدث بالفن| حقيقة خطوبة جيهان الشماشرجي وعصام عمر ورامز جلال يُفزع النجوم
زووم

حدث بالفن| حقيقة خطوبة جيهان الشماشرجي وعصام عمر ورامز جلال يُفزع النجوم

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

موعد مباراة منتخب المغرب و السنغال في نهائي كأس الأمم والقناة الناقلة