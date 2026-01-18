تداول صور إجابات امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية بالقليوبية

تداول عدد من جروبات الغش عبر تطبيق "تليجرام" صورًا زعم أنها تخص إجابات أسئلة امتحان مادة الهندسة للشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية، للعام الدراسي 2025- 2026، والتي يؤديها طلاب الصف الثالث الإعدادي اليوم الأحد.

وجاء تداول هذه الصور بعد دقائق قليلة من بدء اللجان وتسليم أوراق الأسئلة للطلاب؛ الأمر الذي أثار حالةً من الجدل حول مصدر الصور ومدى صحتها، في ظل تزامن النشر مع توقيت انعقاد الامتحان.

وكانت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة قد تقدمت بخالص التمنيات بالتوفيق والنجاح لأبنائها طلاب الشهادة الإعدادية، مع انطلاق امتحاناتهم، مؤكدةً أن الاجتهاد والسعي اليوم هو الطريق نحو مستقبل مشرق وغدٍ أفضل.

ودعت المديرية الطلاب إلى الحرص على الحضور مبكرًا إلى لجان الامتحانات، والالتزام الكامل بالقواعد والتعليمات المنظمة لسير الامتحانات؛ وعلى رأسها عدم اصطحاب الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية أخرى داخل اللجان.

وأكدت مديرية تعليم القاهرة أن أبناءها الطلاب يمثلون أمل مصر ومستقبلها، وتعقد عليهم آمالًا كبيرة في بناء وطن قوي ومزدهر، متمنيةً لهم دوام النجاح والتفوق في مسيرتهم التعليمية.

اقرأ أيضًا:

لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي

عباس شومان يرد على ادعاءات تشيّع بعض علماء الأزهر

الصحة تغلق 7 عيادات تجميل وجلدية وليزر بالجيزة وسوهاج

الأزهر يوضح السنن الأساسية للسعي وكيفية أداء الأشواط السبعة في العمرة