"سنفتقدك".. نجيب ساويرس يودع سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة

علق رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس على منشور السفارة الأمريكية الذي أعلنت فيه أن السفيرة هيرو مصطفى غادرت منصبها كسفيرة للولايات المتحدة بالقاهرة بعد عمل أكثر من عامين و3 أشهر.

وقال ساويرس في منشور له عبر حسابه على منصة "إكس": "You will be missed (سنفتقدك)".

يذكر أن السفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى جارج، قد أعلنت صباح أول أمس الجمعة، مغادرتها منصبها بعد أكثر من عامين و 3 أشهر.

وقالت "مصطفى"، في بيان نشرته الحسابات الرسمية للسفارة الأمريكية بالقاهرة، إنه في ختام فترة عملها كسفيرة للولايات المتحدة لدى مصر، يغمرها الامتنان والتفاؤل بالمستقبل.

ووجهت هيرو رسالة شكر إلى العاملين بالسفارة الأمريكية في القاهرة، قائلة: "إلى أسرة الرائعة شكرًا من أعماق قلبي. أنا ممتنة ومقدّرة تفانيكم في خدمة الشعب الأمريكي، ورعايتكم للشراكة الراسخة بين الولايات المتحدة ومصر، كان شرفًا لي أن أخدم كسفيرتكم".

وتابعت: " إلى زملائي وأصدقائي المصريين: "شكرًا لكم على حكمتكم ودعمكم وشراكتكم، وداعًا، أم الدنيا!".