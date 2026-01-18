طائرات وسفن عسكرية صينية حول تايوان.. وتايبيه ترد

وكالات

رصدت وزارة الدفاع التايوانية تسع طائرات عسكرية وتسع سفن بحرية تابعة للصين حول أراضيها، بين الساعة السادسة صباح أمس السبت والسادسة صباح اليوم الأحد.

وأفادت التقارير بأن ثلاث طائرات عبرت الخط الفاصل في مضيق تايوان ودخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي الجنوبية الغربية للبلاد، وردا على ذلك أرسلت تايبيه طائرات وسفنا بحرية ونشرت أنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة النشاط الصيني، حسب موقع تايوان نيوز اليوم الأحد.

ورصدت تايوان، حتى الآن هذا الشهر، طائرات عسكرية صينية 173 مرة وسفنا 130مرة، ومنذ سبتمبر 2020، زادت الصين استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية بزيادة عدد الطائرات العسكرية والسفن البحرية العاملة حول تايوان بشكل تدريجي.

ويعرف مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية(سي إس آي إس) تكتيكات المنطقة الرمادية بأنها "جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز الردع الثابت وضمان تحقيق أهداف الأمن لدولة ما بدون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والهائل للقوة".