تنصيب بايدن: استنفار أمني قبيل المراسم لم تشهده واشنطن من قبل (صور)

في أكثر من 10 ساعات.. رجل يتسلق ناطحة سحاب على كرسي متحرك (صور)

واشنطن- (بي بي سي):

تنطلق مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، 78 عاما، وسط إجراءات أمنية مكثفة واستثنائية في ظل حالة تأهب تسود منذ أسبوعين إثر اقتحام الكونجرس من قبل أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

ويعمل نحو 20 ألف جندي أمريكي على حماية المنشآت، ونصبت الحواجز والكتل الإسمنتية وثبتت الأسلاك الشائكة وأغلقت الشوراع المؤدية لمبنى الكونغرس الأمريكي والبيت الأبيض في واشنطن، ومرافق عامة أخرى مثل محطات المترو.

وكشف مكتب التحقيقات الفدرالي الإف بي آي أن عشرات المدرجين على قوائم المراقبه والتتبع الأمني كانوا وصلوا العاصمة في 6 يناير، نفس اليوم الذي اندلعت فيه المواجهات العنيفة التي شهدها محيط الكونجرس، مما أثار مخاوف من أن يكون التهديد الأمني لايزال قائما.