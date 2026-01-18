إعلان

انعقاد الاجتماع الأول للجنة العسكرية المشتركة بين المغرب وإثيوبيا.. صور

كتب : مصراوي

10:46 م 18/01/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة بين المغرب وإثيوبيا (9)
  • عرض 9 صورة
    اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة بين المغرب وإثيوبيا
  • عرض 9 صورة
    اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة بين المغرب وإثيوبيا
  • عرض 9 صورة
    اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة بين المغرب وإثيوبيا (10)
  • عرض 9 صورة
    اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة بين المغرب وإثيوبيا (11)
  • عرض 9 صورة
    اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة بين المغرب وإثيوبيا (12)
  • عرض 9 صورة
    اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة بين المغرب وإثيوبيا (14)
  • عرض 9 صورة
    اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة بين المغرب وإثيوبيا (13)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

عقدت اللجنة العسكرية المشتركة المغربية والإثيوبية، أول اجتماع لها في أديس أبابا، عقب توقيع البلدين اتفاقية جديدة خلال شهر يونيو الماضي، في خطوة تعكس إرادتهما في الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية.

ووفقًا لوكالة الأنباء الإثيوبية "إينا"، ناقش الاجتماع خلال انعقاده الجمعة الماضية، تصورا عمليًا لبرنامج التعاون المشترك في مجالي الدفاع والشؤون العسكرية، بهدف وضع إطار منظم للشراكة بين البلدين.

وبحسب "إينا"، فان الاتفاق بين البلدين يمتد ليشمل مجالات متعددة ومن بينها التكوين والتدريب والبحث العلمي والطب العسكري إضافة إلى تبادل الخبرات والمعارف في ميادين تحظى باهتمام الطرفين.

وثمن المدير العام للعلاقات الخارجية والتعاون العسكري في إثيوبيا، تشومي جيميتشو، انعقاد اللجنة المشتركة، مؤكدًا أنها تمثل علامة فارقة تاريخية في العلاقات الإثيوبية-المغربية، وتفتح مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين.

وأشار جيميتشو إلى أن العلاقات بين المغرب وإثيوبيا تتعزز باطراد عبر قطاعات متعددة، وأن اجتماع اللجنة المشتركة يعد خطوة مهمة في هذا المسار.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اللجنة العسكرية المغرب إثيوبيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لحظة بلحظة.. السنغال 1 ضد 0 المغرب.. بداية الشوط الإضافي الثاني
رياضة عربية وعالمية

لحظة بلحظة.. السنغال 1 ضد 0 المغرب.. بداية الشوط الإضافي الثاني
لإبعاد قطر وتركيا.. مسؤول إسرائيلي يطالب بتسليم إدارة غزة إلى مصر
شئون عربية و دولية

لإبعاد قطر وتركيا.. مسؤول إسرائيلي يطالب بتسليم إدارة غزة إلى مصر
عمار علي حسن يسرد 70 حكاية خرافية مصرية في "الأرانب الحجرية"
أخبار مصر

عمار علي حسن يسرد 70 حكاية خرافية مصرية في "الأرانب الحجرية"
"عادت إلى الحياة".. جنازة سيدة مسنة تتحول إلى عيد ميلاد في الهند
علاقات

"عادت إلى الحياة".. جنازة سيدة مسنة تتحول إلى عيد ميلاد في الهند
تسبب حروقًا وتشوهات.. نقابة الأطباء تحذر من تريند سكب المياه الساخنة على
أخبار مصر

تسبب حروقًا وتشوهات.. نقابة الأطباء تحذر من تريند سكب المياه الساخنة على

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. السنغال 1 ضد 0 المغرب.. جاي يسجل الأول لأسود التيرانجا