الشرع يوقع اتفاقا لوقف النار مع قسد ودمجها بالكامل في الجيش السوري

وكالات

عقدت اللجنة العسكرية المشتركة المغربية والإثيوبية، أول اجتماع لها في أديس أبابا، عقب توقيع البلدين اتفاقية جديدة خلال شهر يونيو الماضي، في خطوة تعكس إرادتهما في الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية.

ووفقًا لوكالة الأنباء الإثيوبية "إينا"، ناقش الاجتماع خلال انعقاده الجمعة الماضية، تصورا عمليًا لبرنامج التعاون المشترك في مجالي الدفاع والشؤون العسكرية، بهدف وضع إطار منظم للشراكة بين البلدين.

وبحسب "إينا"، فان الاتفاق بين البلدين يمتد ليشمل مجالات متعددة ومن بينها التكوين والتدريب والبحث العلمي والطب العسكري إضافة إلى تبادل الخبرات والمعارف في ميادين تحظى باهتمام الطرفين.

وثمن المدير العام للعلاقات الخارجية والتعاون العسكري في إثيوبيا، تشومي جيميتشو، انعقاد اللجنة المشتركة، مؤكدًا أنها تمثل علامة فارقة تاريخية في العلاقات الإثيوبية-المغربية، وتفتح مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين.

وأشار جيميتشو إلى أن العلاقات بين المغرب وإثيوبيا تتعزز باطراد عبر قطاعات متعددة، وأن اجتماع اللجنة المشتركة يعد خطوة مهمة في هذا المسار.