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بومبيو يشكر الإمارات والبحرين والسعودية لحماية مضيق هرمز من إيران

10:56 م الأربعاء 13 يناير 2021
بومبيو يشكر الإمارات والبحرين والسعودية لحماية مضيق هرمز من إيران

مايك بومبيو

وكالات

وجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مساء الأربعاء، الشكر لكل من البحرين والمملكة المتحدة وألبانيا وليتوانيا وأستراليا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لحماية أحد أكثر ممرات الشحن أهمية في العالم من من المخاطر الإيرانية، في إشارة إلى مضيق هرمز.

وقال في تغريدة عبر موقع "تويتر" إنهم ساعدوا في إنشاء مقر لتأمين وحماية مضيق هرمز والخليج العربي، من مخاطر الهجمات الإيرانية، مشيرًا إلى أنه بدأ بسبع شركاء فقط وأصبح يضم ١٤ شريكًا حاليًا.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في ٢٠١٩ عن، افتتاح المقر الرسمي لمجموعة الأمن البحري الدولي في ممكلة البحرين.

مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي مضيق هرمز إيران

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