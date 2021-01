بومبيو يشكر الإمارات والبحرين والسعودية لحماية مضيق هرمز من إيران

وكالات

وجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مساء الأربعاء، الشكر لكل من البحرين والمملكة المتحدة وألبانيا وليتوانيا وأستراليا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لحماية أحد أكثر ممرات الشحن أهمية في العالم من من المخاطر الإيرانية، في إشارة إلى مضيق هرمز.

وقال في تغريدة عبر موقع "تويتر" إنهم ساعدوا في إنشاء مقر لتأمين وحماية مضيق هرمز والخليج العربي، من مخاطر الهجمات الإيرانية، مشيرًا إلى أنه بدأ بسبع شركاء فقط وأصبح يضم ١٤ شريكًا حاليًا.

We helped create the International Maritime Security Construct & #CTFSentinel to secure the Strait of Hormuz & Persian Gulf from Iran's illegal acts. Started with 7 partners; now up to 14. #EffectiveMultilateralism pic.twitter.com/UzNi4Gbznc