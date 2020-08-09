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مطار معيتيقة الليبي يستأنف عمله بعد توقف دام شهور

01:34 م الأحد 09 أغسطس 2020
مطار معيتيقة الليبي يستأنف عمله بعد توقف دام شهور

مطار معيتيقة الليبي

(وكالات):

أقلعت أول رحلة جوية من مطار معيتيقة الدولي الليبي، اليوم الأحد، بعد توقف دام أكثر من 4 أشهر.

أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية، اليوم، عن إقلاع أول رحلة جوية من مطار معيتيقة بضواحي طرابلس متجهة إلى مطار إسطنبول الدولي.

وفي 4 أغسطس الجاري، أعلنت مصلحة المطارات التابعة لحكومة الوفاق، إيقاف تقديم كافة الخدمات لشركات الطيران التجارية من مطار مصراتة الدولي، واستئناف رحلات شركات الطيران التجارية من مطار معيتيقة الدولي ابتداءً من يوم الأحد التاسع من أغسطس الجاري.

مطار معيتيقة الليبي رحلات جوية شركة الخطوط الجوية الليبية ليبيا

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