صيدلية في قلب الصحراء.. كنز طبي داخل أكبر مزرعة صبار بجنوب سيناء

كتب : رضا السيد

12:54 م 22/04/2026
    صبار الزينة
    المزرعة
    المزرعة
    انواع الصبار
    صبار الالوفيرا الذي يدخل في مستحضرات التجميل
    صبار اللاكيا لعلاج السنط
    صبار للزينة داخل المزرعة
    صبار الألوفيرا
    صبار يعالج الحروق
    نوع من صبار الزينة
    مزرعة الصبار

تمثل مزرعة الصبار النموذجية بمدينة الطور في محافظة جنوب سيناء نموذجًا ناجحًا للمشروعات التنموية التي تجمع بين البعد البيئي والاقتصادي، حيث تلعب دورًا مهمًا في دعم القطاع السياحي، إلى جانب استخدامها كمصدر للعلاج الطبيعي لبعض الأمراض الشائعة.

صيدلية طبيعية ومصدر للجمال

تضم المزرعة أكثر من 200 نوع من نبات الصبار، تتنوع في أشكالها وأحجامها، ويصل عمر بعضها إلى نحو 40 عامًا، ما يجعلها وجهة مميزة لأهالي المنطقة، الذين يعتبرونها بمثابة "صيدلية مفتوحة" لعلاج الحروق، ومشكلات البشرة والشعر، إلى جانب بعض الآلام مثل المغص والسنط المعروف بـ"عين السمكة".

واحة خضراء في قلب الصحراء

قال محمد كمال، مسؤول المزرعة، إن المشروع يمثل واحة طبيعية وسط البيئة الصحراوية، لما يحتويه من تنوع نباتي فريد، حيث تنتج بعض أنواع الصبار أزهارًا تضيف لمسة جمالية، بينما تتميز أنواع أخرى بخصائص علاجية فعالة، ما يعزز من قيمتها البيئية والاقتصادية.

دعم مباشر للقطاع السياحي

تلعب المزرعة دورًا محوريًا في تزويد المنتجعات السياحية بالنباتات المستخدمة في تنسيق الحدائق والمداخل، إذ يعتمد عليها مصممو الديكور النباتي في إضفاء طابع جمالي مميز، خاصة أن نبات الصبار يتحمل ظروف الجفاف وقلة المياه، كما أن بعض أنواعه تتميز بروائح عطرية جذابة.

استخدامات علاجية متعددة

أوضح مسؤول المزرعة أن صبار "اللاكيا" يعد من الأنواع الفعالة في علاج السنط، حيث يفرز مادة بيضاء لزجة تُستخدم موضعيًا لإزالة "عين السمكة" خلال فترة لا تقل عن أسبوع. كما يُعد صبار "الألوفيرا" من أبرز الأنواع المستخدمة في الصناعات الدوائية والتجميلية، نظرًا لخواصه المرطبة للبشرة والشعر، إلى جانب استخدامه في علاج بعض مشكلات الجهاز الهضمي.

مساهمة في علاج الحروق

تحتوي بعض أنواع الصبار بالمزرعة على عصارة طبيعية تساعد في التئام الجروح وعلاج الحروق، ما يعزز من الاعتماد عليها كبديل طبيعي وآمن في بعض الحالات، خاصة لدى سكان المنطقة.

