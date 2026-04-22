عبد العاطي يحذر من صرف الأنظار عن استكمال المرحلة الثانية من خطة ترامب لغزة

كتب : وكالات

12:57 م 22/04/2026

الدكتور بدر عبدالعاطي

بحث الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، مع حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني، والدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني، ونيكولاي ملادينوف الممثل الأعلى لغزة.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية شدد خلال الاتصالات أن التصعيد الحالي في المنطقة لا يجب أن يصرف الأنظار عن ضرورة استكمال تنفيذ كافة استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما في ذلك نشر قوة الاستقرار الدولية، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق، والشروع في برامج التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وأوضح المتحدث أن الاتصالات تناولت التطورات الخطيرة في الضفة الغربية، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية والعمليات العسكرية المتصاعدة، وما تشهده بعض المدن والمخيمات الفلسطينية من اقتحامات متكررة، وتوسّع في الأنشطة الاستيطانية، واعتداءات من جانب المستوطنين علي الأماكن الدينية المقدسة، الأمر الذي يسهم في زيادة حدة التوتر ويقوض فرص التهدئة واستئناف المسار السياسي.

وشدد وزير الخارجية على ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خبير مخضرم بأسواق الاستثمار.. ماذا نعرف عن عمر رضوان الرئيس الجديد للبورصة؟
اقتصاد

خبير مخضرم بأسواق الاستثمار.. ماذا نعرف عن عمر رضوان الرئيس الجديد للبورصة؟
بسعر فائدة 17.25%.. بنكا الأهلي ومصر يبدأن طرح الشهادات الجديدة اليوم
أخبار البنوك

بسعر فائدة 17.25%.. بنكا الأهلي ومصر يبدأن طرح الشهادات الجديدة اليوم
"عقدي انتهى".. حسام حسن يفجر مفاجأة داخل مجلس النواب
رياضة محلية

"عقدي انتهى".. حسام حسن يفجر مفاجأة داخل مجلس النواب
من الجيزة إلى الشرقية.. كيف نجحت "الداخلية" في تتبع خط سير فتاة البدرشين؟
حوادث وقضايا

من الجيزة إلى الشرقية.. كيف نجحت "الداخلية" في تتبع خط سير فتاة البدرشين؟
2000 جنيه.. بشرى سارة من وزير المالية للمعلمين في المدارس والإدارات
أخبار مصر

2000 جنيه.. بشرى سارة من وزير المالية للمعلمين في المدارس والإدارات

أخبار

المزيد

بالفيديو والصور- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
إيران تقر بتمديد وقف إطلاق النار مع أمريكا
3 آلاف جنيه.. بشرى سارة من وزير المالية للمعلمين في المدارس والإدارات
خبير مخضرم بأسواق الاستثمار.. ماذا نعرف عن عمر رضوان الرئيس الجديد للبورصة؟
مدبولي يصدر قرارًا بتعيين عمر صادق رئيسًا للبورصة المصرية
خاص.. عملاقا إيطاليا يدخلان سباق التعاقد مع محمد صلاح
تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟