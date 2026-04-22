وزير الخارجية الإسرائيلي: لا خلافات جوهرية مع لبنان بل قضايا قابلة للمعالجة

كتب : محمود الطوخي

12:01 م 22/04/2026

وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، عدم وجود عوائق أساسية تحول دون التوصل إلى تفاهمات سياسية مع الجانب اللبناني، معلنا عن العودة إلى طاولة المباحثات بشكل رسمي.

وأوضح ساعر أن مفاوضات لبنان وإسرائيل ستنطلق مجددا يوم غد الخميس، مشيرا إلى أن التباينات الحالية تقتصر على نقاط تقنية وبسيطة تتعلق بترسيم المسار الحدودي، وهي قضايا يمكن معالجتها وإيجاد حلول لها عبر الحوار الدبلوماسي.

عقبات مسار مفاوضات لبنان وإسرائيل

واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي أن حزب الله يمثل "العقبة" الحقيقية التي تقف في طريق تحقيق السلام وعمليات التطبيع بين لبنان وإسرائيل، مؤكدا أن الجماعة المدعومة من طهران هي الطرف الذي يعطل المسارات السلمية ويمنع استقرار المنطقة.

وشدد ساعر على أن نجاح مفاوضات لبنان وإسرائيل يتطلب إرادة سياسية واضحة لتجاوز التأثيرات العسكرية للجماعة.

دعوة للتعاون في مفاوضات لبنان وإسرائيل

ودعا ساعر الحكومة اللبنانية، إلى التنسيق والتعاون المشترك لمواجهة ما وصفها بـ"دولة الإرهاب" التي أسسها حزب الله على الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى أن استعادة سيادة الدولة اللبنانية وتأمين الحدود يعدان ركيزتين أساسيتين لضمان استمرارية مفاوضات لبنان وإسرائيل والوصول إلى اتفاق نهائي ينهي حالة التوتر القائمة، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العلاقات المستقرة تحت رعاية دولية وبدعم من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

