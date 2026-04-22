خناقة "نسايب" على المحل.. كواليس تحطيم متجر سيدة في البحيرة بسبب عقد بيع

كتب : علاء عمران

01:23 م 22/04/2026 تعديل في 01:47 م

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر سيدة من قيام أحد الأشخاص ونجله بالتعدي على المحل الخاص بها وإحداث تلفيات واسعة به بنطاق محافظة البحيرة، مما استوجب فحص الواقعة فور رصدها.

كواليس تحطيم متجر سيدة في البحيرة بسبب عقد بيع

بالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة كفر الدوار من وكيل عن الشاكية (مقيمة بالإسكندرية ومتواجدة حالياً خارج البلاد)، أفاد بتضررها من "زوج شقيقتها" ونجله، لقيامهما باقتحام المحل وإحداث تلفيات به بسبب خلافات عائلية، ناتجة عن رغبة المتهم الأول في شراء المحل منها بـ "العافية" ورفضها التام لذلك.

وكشفت التحريات أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه، كما حضر لاحقاً الممثل القانوني للسيدة وأقر بحدوث تصالح نهائي بين الطرفين، موضحاً أن نشر مقطع الفيديو جاء قبل إنهاء الخلاف والصلح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

