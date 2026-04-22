حزب الحرية الكردستاني يتهم إيران بمهاجمة مقراته بالمسيرات

كتب : محمود الطوخي

12:44 م 22/04/2026

طائرة مسيرة - ارشيفية

تعرضت مقرات حزب الحرية الكردستاني في محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق لقصف جوي بطائرات مسيرة، مما أسفر عن سقوط جرحى في صفوف جناحه العسكري.

وأعلن الحزب أن 3 من عناصر جناحه المسلح المسمى "جيش كردستان الوطني" أصيبوا بجروح متفاوتة جراء هذا الاستهداف.

وأوضح الحزب في بيان أن الهجوم نُفذ فجر اليوم باستخدام "4 طائرات مسيّرة انتحارية" ركزت ضرباتها على ثكنات ومواقع تابعة له، موجها أصابع الاتهام مباشرة إلى الجانب الإيراني بالوقوف وراء هذه العملية.

وانتقد الحزب في بيانه الموقف الأمريكي، معتبرا أن واشنطن تكتفي بلعب دور "المتفرج" خلال فترات الهدوء ووقف إطلاق النار، رغم مسارعتها لوصف الأكراد بـ"الأصدقاء والشركاء" في فترات النزاع المسلح.

وتضمن البيان اتهامات صريحة لإيران بعدم احترام الهدنة القائمة، ومواصلة عملياتها التي تستهدف أراضي إقليم كردستان باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"عقدي انتهى".. حسام حسن يفجر مفاجأة داخل مجلس النواب
رياضة محلية

"عقدي انتهى".. حسام حسن يفجر مفاجأة داخل مجلس النواب
صيدلية في قلب الصحراء.. كنز طبي داخل أكبر مزرعة صبار بجنوب سيناء
أخبار المحافظات

صيدلية في قلب الصحراء.. كنز طبي داخل أكبر مزرعة صبار بجنوب سيناء
خبير مخضرم بأسواق الاستثمار.. ماذا نعرف عن عمر رضوان الرئيس الجديد للبورصة؟
اقتصاد

خبير مخضرم بأسواق الاستثمار.. ماذا نعرف عن عمر رضوان الرئيس الجديد للبورصة؟
بالفيديو- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
أخبار المحافظات

بالفيديو- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
دخل البلكونات.. قرد المنوفية الهارب يقتحم شرفات المنازل - فيديو وصور
أخبار المحافظات

دخل البلكونات.. قرد المنوفية الهارب يقتحم شرفات المنازل - فيديو وصور

أخبار

المزيد

بالفيديو والصور- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
إيران تقر بتمديد وقف إطلاق النار مع أمريكا
3 آلاف جنيه.. بشرى سارة من وزير المالية للمعلمين في المدارس والإدارات
خبير مخضرم بأسواق الاستثمار.. ماذا نعرف عن عمر رضوان الرئيس الجديد للبورصة؟
مدبولي يصدر قرارًا بتعيين عمر صادق رئيسًا للبورصة المصرية
خاص.. عملاقا إيطاليا يدخلان سباق التعاقد مع محمد صلاح
تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟