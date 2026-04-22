تعرضت مقرات حزب الحرية الكردستاني في محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق لقصف جوي بطائرات مسيرة، مما أسفر عن سقوط جرحى في صفوف جناحه العسكري.

وأعلن الحزب أن 3 من عناصر جناحه المسلح المسمى "جيش كردستان الوطني" أصيبوا بجروح متفاوتة جراء هذا الاستهداف.

موقف حزب الحرية الكردستاني من واشنطن

وأوضح الحزب في بيان أن الهجوم نُفذ فجر اليوم باستخدام "4 طائرات مسيّرة انتحارية" ركزت ضرباتها على ثكنات ومواقع تابعة له، موجها أصابع الاتهام مباشرة إلى الجانب الإيراني بالوقوف وراء هذه العملية.

وانتقد الحزب في بيانه الموقف الأمريكي، معتبرا أن واشنطن تكتفي بلعب دور "المتفرج" خلال فترات الهدوء ووقف إطلاق النار، رغم مسارعتها لوصف الأكراد بـ"الأصدقاء والشركاء" في فترات النزاع المسلح.

اتهامات حزب الحرية الكردستاني لطهران

وتضمن البيان اتهامات صريحة لإيران بعدم احترام الهدنة القائمة، ومواصلة عملياتها التي تستهدف أراضي إقليم كردستان باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة.