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مقتل ٤ عناصر من الجيش السوري وإصابة ١٢ آخرين في انفجار بريف حمص

12:10 ص السبت 29 أغسطس 2020
مقتل ٤ عناصر من الجيش السوري وإصابة ١٢ آخرين في انفجار بريف حمص

الجيش السوري

وكالات:

أفادت شبكة "روسيا اليوم"، بمقتل عدد من عناصر الجيش السوري مساء يوم الجمعة، وإصابة 12 آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة في حافلة عسكرية.

وكانت الحافلة تقل الجنود على طريق حميمة المحطة الثالثة باتجاه تدمر في ريف حمص الشرقي.

وأفاد مصدر عسكري لـ"سبوتنيك" بمقتل عدد من جنود الجيش السوري وإصابة آخرين جراء انفجار عبوتين ناسفتين متتاليتين بحافلة عسكرية، زرعهما مسلحون على طريق حميمة المحطة الثانية، أقصى ريف حمص الشرقي الممتد نحو الحدود السورية العراقية.

وبحسب المصدر، أسفر التفجير عن مقتل 4 جنود سوريين وإصابة 8 آخرين تم إسعافهم إلى مشفى تدمر ومن ثم تم نقلهم إلى المشفى العسكري في حمص.

وتشهد البادية السورية توترا في الأيام الأخيرة، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة الأسبوع الماضي بين عناصر الجيش السوري ومسلحين تابعين لتنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة الرصافة بريف الرقة خلال مرور دورية للجيش في المنطقة.

الجيش السوري انفجار حمص سوريا

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