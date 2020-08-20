في خطابه المرتقب.. أوباما يتهم ترامب بقتل وتشريد ملايين الأمريكيين

كتب- محمد صفوت

يستعد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، لإلقاء كلمة خلال اليوم الثالث لمؤتمر الحزب الديمقراطي، المقرر له مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة، وسيوجه أوباما نقدًا لاذعًا للرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

ويتحدث أوباما على الهواء مباشرة من فيلادلفيا، عن الأسباب التي دفعته لدعم نائبه السابق، جو بايدن، ووصفه بأنه الرجل المناسب للبيت الأبيض في الفترة المقبلة.

ونشر منظمو المؤتمر مقتطفات من خطاب أوباما، قبل كلمته.

ونشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، مقتطفات من خطاب أوباما، الذي سيوجه خلال نقدًا لاذعًا لترامب.

ويقول أوباما: ″لقد جلست في المكتب البيضاوي مع الرجلين، ولم أتوقع أبدًا أن يتبنى خليفي رؤيتي أو يواصل سياساتي، فقط كنت أتمنى من أجل بلدنا أن يبدي ترامب بعض الاهتمام بأخذ الوظيفة على محمل الجد".

وتضيف المقتطفات المنشورة بوسائل الإعلام الأمريكية ومنها شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية: "لكنه لم يفعل. لم يُظهر أي اهتمام بوضع منصبه الجديد، ولم يسعى إلى استخدام القوة الهائلة لمكتبه لمساعدة أي شخص سوى نفسه وأصدقائه".

ويتهم أوباما، ترامب بالتسبب في مقتل 170 ألفا أمريكيًا، وضياع ملايين الوظائف، وتهديد المؤسسات الديمقراطية في البلاد".

ويتابع أوباما: "إنني أدرك جيدًا أنه في أوقات الاستقطاب مثل هذه يكون معظمكم قد اتخذ قرارًا بالفعل، ولكن ربما لا تزال غير متأكد من المرشح الذي ستصوت له، أو ما إذا كنت ستصوت على الإطلاق، ربما تعبت من الاتجاه الذي نتجه إليه، لكن لا يمكنك رؤية مسار أفضل بعد، أو أنك لا تعرف ما يكفي عن الشخص الذي يريد أن يقودنا إلى هناك".

ويواصل بقوله: ″لذا دعني أخبرك عن صديقي جو بايدن، منذ 12 عامًا، عندما بدأت البحث عن نائب رئيس، لم أكن أعرف أنني سأجد أخًا في النهاية، جئت أنا وجو من أماكن مختلفة وأجيال مختلفة، لكن ما أعجبت به سريعًا هو مرونته التي ولدت من النضال الكثير"، مضيفًا: "لقد تعلم جو في وقت مبكر كيف يتعامل مع كل شخص يقابله باحترام وكرامة، ويعيش بالكلمات التي علمه إياه والديه.

ويواصل ثنائه على بايدن، بقوله: "على مدار ثماني سنوات، كان آخر شخص في الغرفة كلما واجهت قرارًا كبيرًا. لقد جعلني رئيسًا أفضل، لديه الشخصية والخبرة لجعلنا دولة أفضل".